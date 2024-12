El 2025 que quiere Milei: más motosierra, privatizaciones y reforma laboral

Javier Milei adelantó cuáles son sus planes para el 2025.

El presidente Javier Milei prometió que continuará con aplicando la motosierra durante el año 2025, y anticipó la eliminación de más desregulaciones, el tratamiento de una agenda de privatizaciones e impulsar una reforma laboral y previsional en su segundo año de gestión.

“Vamos a seguir quitando regulaciones. Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y en una profundización de la reforma laboral”, aseguró en una entrevista a la revista Forbes, y agregó: “En la medida en que salga la reforma laboral podemos avanzar en una reforma previsional”.

En la misma línea, reveló que buscará implementar una simplificación tributaria al buscar eliminar “cerca del 90% de los impuestos -no de la recaudación”, e ir a un sistema que "tenga no más de seis impuestos".

Además, el Presidente afirmó que bajó la pobreza en 11 puntos, por lo que hoy se encuentra "en 46%". “Teníamos controles de precios que ocultaban la verdadera pobreza (...). Para diciembre/enero, las estimaciones de González Rosada, de la Di Tella, dicen que era de 57% la pobreza verdadera que nos dejó el kirchnerismo. Hoy ese número está en 46%, la bajamos en 11 puntos porcentuales", precisó.

En relación al Mercosur, el jefe de Estado, también presidente pro témpore del bloque, señaló que "la agenda puertas adentro es empezar a bajar el arancel externo, eliminar las barreras para-arancelarias, empezar a tratar de que pase de ser una simple unión aduanera defectuosa". Asimismo, propuso "que cada uno de los países tenga libertad de poder negociar tratados de libre comercio", e insistió en su intención de firmar uno con Estados Unidos. Aun así, aclaró que su idea no es salir del organismo multilateral.

Las formas de Milei, el rol de Karina y cuál es el error que confesó

Por otra parte, Milei reconoció que tiene una "estética áspera" que puede ahuyentar a algunos que comparten su ideología, y lo ejemplificó con una curiosa analogía.

"Supongamos lo siguiente. Te doy dos cajas cerradas para elegir. Hay una muy desprolija y otra estéticamente brillante. La que tiene un montón de falencias estéticas está llena de lingotes de oro. La muy linda está llena de estiércol. ¿Con cuál te quedás? Que prioricen que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Quizás ese coraje que me reconocen tiene como contrapartida que tengo formas ásperas. Pero arreglar los problemas que tenía la Argentina cuando llegamos requería de una dosis de coraje fuerte. Eso votaron los argentinos. ¿Cree que los argentinos no sabían que yo era una persona áspera?", explicó.

En paralelo, Milei fue consultado sobre si su hermana, Karina Milei, será candidata en 2025. "No lo creo. El otro día estaba desde Italia dando una nota, me lo preguntó Luis Majul, se lo preguntamos y dijo que no. Igual yo no me meto con esas cosas. Porque yo recuerdo que en diciembre del 2018 le dije a Alberto Benegas Lynch (h) que ni loco y, sin embargo, mire dónde terminé. Lo que yo entiendo, y mi hermana me manifiesta, es que está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos", respondió.

Además, el Presidente confesó que cometió un error al haber echado, en enero pasado, al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien murió el 4 de diciembre de este año. "Estuve en la misa del Gordo Dan e hice una autocrítica de que me equivoqué, por ejemplo, cuando lo eché a Ferraro. No tengo ese problema, entiendo que me puedo equivocar. El problema es que muchos proyectan", reconoció al respecto.