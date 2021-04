El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata repudió "enérgicamente" las declaraciones de la exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien ayer consideró que el Gobierno nacional "podría haberle dado" las Islas Malvinas al laboratorio estadounidense Pfizer para acordar la provisión de vacunas contra el coronavirus.

"Repudiamos enérgicamente las declaraciones de Patricia Bullrich, que expresó lo que durante el gobierno de Mauricio Macri fue la política de entrega del patrimonio nacional y de la soberanía sobre la cuestión Malvinas", publicó la organización en su cuenta de la red social Twitter.

En ese marco, el Cecim consideró que "su gobierno se puso a disposición de los intereses británicos firmando el acuerdo Foradori/Duncan que les posibilitó avanzar sobre el Atlántico Sur".

Ayer, la presidenta del PRO se refirió a la falta de acuerdo del Estado nacional con el laboratorio norteamericano para la compra de vacunas contra el coronavirus y, en declaraciones a LN+, planteó: "Pfizer no pidió cambio a la ley, lo único que pidió fue un un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable".

"Pfizer no pidió los hielos continentales", aunque añadió que "las Islas Malvinas se las podríamos haber dado".

Luego, en Twitter, intentó aclarar sus palabras y dijo: "Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas".

Las "disculpas" de Bullrich

