Cuatro ex presidentes de España apoyan a Argentina por las islas Malvinas

Conformaron un grupo que reclama el diálogo con Gran Bretaña. Qué otras autoridades lo integran.

Los ex presidentes de España Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, conformaron un grupo que apoya el reclamo de Argentina para abrir el diálogo con Gran Bretaña por las Islas Malvinas. El grupo de reclamo se formó luego de mantener reuniones con el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín.

En un comunicado, la Cancillería Argentina destacó el logro y destacó que el Grupo de Apoyo al Diálogo ha manifestado su fuerte compromiso con el Derecho Internacional y la solución pacífica de las diferencias entre los Estados.

“Reafirmamos la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la mayor brevedad posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes", exigieron desde el Grupo y citaron las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El grupo también es integrado por otras figuras españolas como el Diputado y uno de los “padres de la Constitución española”, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, el ex Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, el ex –Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, y el ex – Secretario General de la OTAN y Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Javier Solana.

"En tal sentido, destacamos las sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que instan al Secretario General a que lleve adelante gestiones de buenos oficios, a fin de que se reanuden las negociaciones tendientes a encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica a la referida disputa", agregaron desde el Grupo de Apoyo al Diálogo.

El presidente Alberto Fernández destacó en su cuenta de Twitter el logro de Alfonsín y volvió a reclamar por la soberanía. En su cuenta personal de Twitter escribió: "Felicitaciones embajador Ricardo Alfonsín por promover el encuentro y la solidaridad entre España y Argentina. Mi gratitud a los ex presidentes de la democracia española que impulsan una solución acordada a nuestros reclamos soberanos sobre las Islas Malvinas".