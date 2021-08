Beatriz Sarlo dijo que "las Malvinas son territorio británico" y generó fuerte repudio

En sintonía con Patricia Bullrich y Sabrina Ajmechet, Beatriz Sarlo ratificó su posición a favor de los intereses colonialistas en las Islas Malvinas. La ensayista aseguró que la gente no piensa cuando dice "las Malvinas son argentinas".

En línea con el pensamiento de muchos dirigentes de Juntos por el Cambio como la presidenta del PRO Patricia Bullrich y su candidata a diputada, Sabrina Ajmechet, la periodista, escritora y ensayista, Beatríz Sarlo, ratificó su posición a favor de los intereses colonialistas en Malvinas y aseguró que las Islas "no son argentinas", las calificó de "territorio británico", ya que "son los más parecido al sur de Escocia".

"La gente cuando dice que las Malvinas son argentinas, no se sienta un minuto a pensar si lo son. El general (Leopoldo Fortunato) Galtieri mandó tropas a las islas en un acto nacional psicótico. Las Malvinas son un territorio británico. Es lo más parecido al sur de Escocia", lanzó en diálogo con el medio macrista LN+.

Pero Sarlo fue por más y a casi 40 años del desembarco de las tropas del Ejército Argentino y de la Armada en el archipiélago, lo que se denominó la guerra de Malvina en 1982, sostuvo que fue una "invasión". "No hay nada más parecido a una invasión, reivindicando tierras que aparentemente fueron de la Argentina en la tercera década 30 del siglo XIX, es decir cuando Argentina no estaba unificada como país y no tenía Constitución. Y todavía hoy se agita cuando se quiere hacer cierta propaganda nacional", lanzó.

De esta manera, la ensayista dejó en claro su pensamiento colonialista en coincidencia con la precandidata a diputada nacional por CABA de Juntos por el Cambio, Sabrina Ajmechet, quien por sus declaraciones debió pedir disculpas porque estaba en peligro su lugar en la lista. En el caso de Sarlo, está se anticipó: "Ya saben que yo soy una vendepatria. Me importa muy poco la polémica que se genere con un promalvinero. Lo mandaría a vivir seis meses a las Malvinas y trabajar ahí".

El discurso colonialista del PRO

Parece ser que el discurso Anti Malvinas se convirtió en el caballito de batalla de la oposición para generar polémica. Comenzó Patricia Bullrich que había pedido intercambiar las Islas por vacunas de Pfizer, a lo que luego se sumaron las publicaciones de Sabrina Ajmechet, que se rió del reclamo por la soberanía argentina de Malvinas.

"Las Malvinas no son ni NUNCA fueron Argentinas", fue uno de los tuits que publicó Ajmechet en Twitter, a los que se sumaron: “Las Malvinas no existen. Las falkland islands son de los kelpers”, que provocaron el repudio en las redes sociales hasta el pedido de renuncia a la precandidatura.