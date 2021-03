María Estela Martín de Perón, también conocida como "Isabel", afirmó en una carta que se dio a conocer recientemente que "será la Historia" la que la juzgará por sus "aciertos y errores" y por su "lealtad al Peronismo y a la Argentina. La exPresidenta es la protagonista de un documental recientemente estrenado en el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente).

"Será la Historia la que me juzgue por mis aciertos y errores y sobre todo por mi lealtad a los principios políticos del Peronismo así como a mi querida patria Argentina", afirmó en una misiva. Un documental que se dio a conocer en estos días en el BAFICI recorre la vida de la última esposa de Juan Domingo Perón, quien a los 90 años se encuentra radicada en Madrid, España, hasta donde llegó el autor la obra. "Isabelita" le respondió con una misiva.

"Una casa sin cortinas" se llama la película que dirigió Julián Troksberg. Dura una hora y media y contiene importantes testimonios: hablan desde Carlos Corach y Carlos Ruckauf (ministro de Trabajo de Isabel) hasta el abogado y el asesor financiero actual de la exmandataria que ejerció el poder en nuestro país entre 1974 y 1976 tras la muerte de Perón el 1º de julio del 74'. En febrero ella cumplió 90 años.

El documentalista llega hasta la casa de Isabelita. Pide su testimonio, pero la expresidenta se niega y finalmente le envía una carta a Troksberg el 28 de noviembre de 2016. Allí explica Martínez de Perón: "Hace años que como norma no concedo ningún tipo de entrevista, especialmente porque hace ya mucho tiempo que dejé la política y cualquier cosa que yo pueda decir no tiene mayor importancia".

La carta completa de Isabel Perón

Madrid, 28 de noviembre de 2016

Estimado señor Julián Troksberg:

Agradezco la amable carta que dejó Ud en mi domicilio durante su reciente visita a Madrid y sus halagos hacia mi persona.

He conocido por algunos amigo y conocidos de sus entrevistas con ellos. Por mi parte y como me imagino, alguno le habrá comentado, hace años que como norma no concedo ningún tipo de entrevista, especialmente porque hace ya mucho tiempo que dejé la política y cualquier cosa que yo pueda decir no tiene mayor importancia. Será la Historia la que me juzgue por mis aciertos y errores y sobre todo por mi lealtad a los principios políticos del Peronismo así como a mi querida patria Argentina.

Agradezco de nuevo su interés, amabilidad y cortesía hacia mi persona y le envío mis mejores saludos.

M.E. Martínez.