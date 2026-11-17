Con una inversión de $1.130 millones, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente de La Plata, Julio Alak, encabezaron este martes la reinauguración del Teatro Municipal Coliseo Podestá, luego de la finalización de las obras de puesta en valor destinadas a mejorar las condiciones de funcionamiento y seguridad del edificio.

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"Este teatro es un verdadero emblema de la cultura platense, bonaerense y argentina. Su reinauguración, lograda gracias al esfuerzo conjunto entre el municipio y la Provincia, forma parte de una batería de iniciativas para que nuestra ciudad capital siga recuperando todo su brillo", señaló el gobernador.

Además, cuestionó la política del Gobierno nacional hacia los espacios culturales y sostuvo: "En los últimos años, cada vez que inauguramos una obra faltó el acompañamiento de un Gobierno nacional que no tiene ningún interés por los museos, los teatros y los espacios públicos abiertos y accesibles para todos y todas".

Y agregó que "frente a ese desprecio" la provincia de Buenos Aires seguirá "defendiendo con hechos el rol irremplazable que tiene el Estado para invertir, promocionar y garantizar el acceso democrático a la educación y la cultura".

La reforma

Con una ejecución en dos etapas, el proyecto incluyó la reparación de cubiertas y techados, tareas de impermeabilización, la recuperación del lucernario y reformas en el escenario, el Museo José Podestá, el Salón China Zorrilla, los camarines y las oficinas.

Una de las principales incorporaciones será un sistema de climatización frío-calor para la sala principal, que funcionará por primera vez en la historia del teatro. Durante el acto, el gobernador destacó el valor cultural del edificio y la articulación entre ambas administraciones para concretar las obras.

Por su parte, Alak destacó la importancia de recuperar el edificio para la vida cultural de la ciudad. “La puesta en valor de este teatro tiene una enorme significación para la ciudad porque representa un templo histórico de nuestra cultura”, afirmó y remarcó que La Plata "merecía ver al Coliseo reluciente como está hoy: somos una cantera enorme de músicos, artistas y la cuna del teatro criollo".

Más infraestructura y oportunidades para los artistas

El director del teatro, Alejo García Pintos, también participó de la reinauguración y valoró la inversión destinada a recuperar el espacio. "No es fácil encontrar un intendente y un gobernador que apuesten a la cultura y que destinen fondos para reacondicionar estos espacios tan importantes para la ciudad. Reinaugurar el Teatro Coliseo Podestá significa también más trabajo y más oportunidades para los artistas locales", expresó.

La actividad contó además con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el director general y artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; el director del Teatro del Lago, Tristán Bauer; y el senador provincial Pedro Borgini, entre otros funcionarios y representantes del ámbito cultural.