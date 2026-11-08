Buenos Aires y La Pampa firmaron un convenio para impulsar el turismo y las fiestas populares

Las provincias de Buenos Aires y La Pampa firmaron un convenio de cooperación para promover el intercambio, la formación y el desarrollo turístico, con especial atención al fortalecimiento de las fiestas populares. El acuerdo se formalizó este viernes en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno pampeana, en la ciudad de Santa Rosa, en el marco del entendimiento bilateral que suscribieron recientemente los gobernadores Axel Kicillof y Sergio Ziliotto.

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La firma estuvo a cargo de autoridades de las áreas de Turismo de ambos distritos y contó con la participación de alrededor de un centenar de referentes del sector, provenientes de distintas localidades pampeanas. El compromiso establece las bases para diseñar planes de acción conjunta, promover la complementariedad de las propuestas turísticas y facilitar la transferencia de conocimientos técnicos.

La iniciativa busca fortalecer la actividad en un contexto económico adverso, marcado por el impacto de las políticas del Gobierno nacional. En ese sentido, ambas provincias plantearon la necesidad de coordinar estrategias para sostener el turismo, impulsar las economías regionales y ampliar la circulación de visitantes entre sus territorios.

“El turismo es fundamental para generar movimiento económico, impulsar la producción en las distintas regiones, favorecer el arraigo y preservar la identidad de nuestras comunidades”, afirmó Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo bonaerense. Además, señaló que los gobernadores Kicillof y Ziliotto impulsaron la integración entre ambas provincias para potenciar y consolidar el sector.

Por su parte, el secretario de Turismo de La Pampa, Saúl Echeveste, destacó el valor de las celebraciones locales como parte de la estrategia de cooperación. “El acuerdo tiene como punto fundamental la valorización de las fiestas populares como motores activos de dinamización económica y flujo regional bajo una premisa clara de federalismo en acción”, sostuvo.

En el marco de la jornada, la delegación bonaerense también desarrolló la capacitación “Del evento turístico a la Fiesta Popular”. La propuesta consistió en un espacio de formación técnica de cinco horas, con herramientas teóricas y metodológicas para la planificación de eventos y el fortalecimiento de las festividades locales como productos turísticos sustentables.

El convenio fue impulsado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Turismo, y forma parte de las políticas que lleva adelante la cartera encabezada por Augusto Costa para promover y defender la actividad turística.

Con este entendimiento, Buenos Aires y La Pampa formalizaron una agenda de trabajo compartida que apunta a fortalecer sus destinos, intercambiar experiencias y aprovechar el potencial de las celebraciones populares para generar actividad económica y desarrollo en las comunidades.