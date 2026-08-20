Internas y alineamientos provinciales modifican el Congreso y alertan a Milei

El Congreso comienza a presentar cambios en su geografía con los movimientos de cara a las elecciones 2027. El bloque Innovación Federal ratificará su continuidad, con algunos cambios. El principal es que un sector de la bancada cambió de jefatura política, en consonancia con la ruptura de la sociedad entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el diputado provincial Carlos Rovira.

Fuentes que conocen la vida interna del bloque confirmaron a El Destape la continuidad de los nueve integrantes, pero los cuatro misioneros reportarán a Passalacqua, que entabló una sociedad con su par de Salta, Gustavo Sáenz. Este había salido por los medios a cruzar a Rovira y a respaldar a su par misionero. "A él lo eligió la gente", sintetizó.

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"El bloque quedó igual, pero las instrucciones las da Hugo", comentaban la semana pasada. Innovación Federal cambiará de nombre y de presidente. La nueva denominación no está definida, pero estiman que esto se dará en septiembre.

En cuanto al titular de la bancada, Alberto Arrúa dejará su lugar a otro misionero. El diputado Oscar Herrera Ahuad, ex gobernador entre 2019 y 2023, pasará en septiembre a ser el titular de la bancada.

Para desgracia de la Casa Rosada, Passalacqua adoptó un perfil opositor tras su emancipación de Rovira. Esto se vio durante el tratamiento en el Senado del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el que el oficialismo, por presión de los aliados y de la calle, tuvo que retirar el artículo que atentaba contra la ley de Tierras.

Además de asociarse a Sáenz, Passalacqua también se reunió hoy con representantes del peronismo federal, como los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Emir Félix, el legislador porteño Juan Manuel Olmos y el intendente de Pilar, Federico Achaval.

Así las cosas, el por ahora Innovación Federal estará integrado por Herrera Ahuad, Arrúa, Yamila Ruíz, Daniel Vansick (Misiones), Bernardo Biella, Pablo Outes, Yolanda Vega (Salta), Gerardo Gustavo González (Formosa) y Claudio Álvarez (San Luis)

La Cámara alta también padeció el impacto del divorcio Passalacqua- Rovira. Del lado del actual gobernador, quedó Sonia Rojas Decut, con el bloque Movimiento por Misiones, mientras que Carlos Arce, que quedó del lado del caudillo misionero, se quedó con la denominación Encuentro Misionero.