Miércoles 19 de Agosto del 2026 Mie 19 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1515
Dólar Tarjeta $1969.5
Dólar Blue $1560
Dólar CCL $1578.2
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Federico Pokorowski
Congreso

Internas y alineamientos provinciales modifican el Congreso y alertan a Milei

La bancada de Innovación Federal pasará a ser producto de la sociedad del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y su par de misiones, Hugo Passalacqua, emancipado de Carlos Rovira. Nombre y presidente nuevo. La señal de alerta para el gobierno de Javier Milei.

19 de agosto, 2026 | 21.51

El Congreso comienza a presentar cambios en su geografía con los movimientos de cara a las elecciones 2027. El bloque Innovación Federal ratificará su continuidad, con algunos cambios. El principal es que un sector de la bancada cambió de jefatura política, en consonancia con la ruptura de la sociedad entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el diputado provincial Carlos Rovira.

Fuentes que conocen la vida interna del bloque confirmaron a El Destape la continuidad de los nueve integrantes, pero los cuatro misioneros reportarán a Passalacqua, que entabló una sociedad con su par de Salta, Gustavo Sáenz. Este había salido por los medios a cruzar a Rovira y a respaldar a su par misionero. "A él lo eligió la gente", sintetizó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El bloque quedó igual, pero las instrucciones las da Hugo", comentaban la semana pasada. Innovación Federal cambiará de nombre y de presidente. La nueva denominación no está definida, pero estiman que esto se dará en septiembre.

En cuanto al titular de la bancada, Alberto Arrúa dejará su lugar a otro misionero. El diputado Oscar Herrera Ahuad, ex gobernador entre 2019 y 2023, pasará en septiembre a ser el titular de la bancada.

MÁS INFO

Para desgracia de la Casa Rosada, Passalacqua adoptó un perfil opositor tras su emancipación de Rovira. Esto se vio durante el tratamiento en el Senado del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en el que el oficialismo, por presión de los aliados y de la calle, tuvo que retirar el artículo que atentaba contra la ley de Tierras.

Además de asociarse a Sáenz, Passalacqua también se reunió hoy con representantes del peronismo federal, como los diputados nacionales Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Emir Félix, el legislador porteño Juan Manuel Olmos y el intendente de Pilar, Federico Achaval.

Así las cosas, el por ahora Innovación Federal estará integrado por Herrera Ahuad, Arrúa, Yamila Ruíz, Daniel Vansick (Misiones), Bernardo Biella, Pablo Outes, Yolanda Vega (Salta), Gerardo Gustavo González (Formosa) y Claudio Álvarez (San Luis)

La Cámara alta también padeció el impacto del divorcio Passalacqua- Rovira. Del lado del actual gobernador, quedó Sonia Rojas Decut, con el bloque Movimiento por Misiones, mientras que Carlos Arce, que quedó del lado del caudillo misionero, se quedó con la denominación Encuentro Misionero.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
MÁS INFO
Federico Pokorowski

Soy periodista especializado en política. Actualmente acreditado en el Congreso.

Por más de diez años cubrí la actualidad política de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente desde el conurbano sur y la Legislatura bonaerense.

Soy egresado de TEA. También tengo el título de periodista deportivo y acumulo carreras que no termino.
Trending
Las más vistas