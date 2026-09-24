Los intendentes del Conurbano diversifican su agenda: foco en el agro y la educación

Distintos jefes comunales del peronismo continúan ampliando su agenda y comienzan a diversificar los sectores con los que se reúnen en pos de dar gestos de acompañamiento y acercamiento de cara al año electoral entrante.

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El miércoles por la tarde, los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), el diputado Mariano Cascallares (Almirante Brown), y Jorge Ferraresi (Avellaneda) se reunieron con el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), Diego Molea y la decana de la Facultad de Derecho, María Fernanda Vázquez.

El objetivo fue mostrar y defender la educación pública y articular políticas universitarias entre los diferentes entes gubernamentales. Sobre el encuentro, Otermin ponderó el espacio mancomunado: “Estamos convencidos de que el trabajo articulado entre los gobiernos locales y la universidad pública es fundamental para potenciar el desarrollo, generar oportunidades y transformar la realidad de toda nuestra comunidad”.

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En tanto, Jorge Ferraresi - hombre del espacio político de Axel Kicillof - además de defender la universidad pública, al considerar que “hizo grande a nuestra patria”, dejó en mensaje de cara al 2027: “Fortalecerla será nuestra misión en la etapa que viene”.

Un guiño al campo; un sector adverso al peronismo

Esta misma semana, la Liga de Intendentes peronistas formó parte de la Primavera edición de Banco Provincia en la ciudad de Cañuelas. Allí se mostraron junto al senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro - dirigente de Cristina Fernández - y recorrieron uno de los eventos ganaderos más importantes del país. El mismo está organizado por la Asociación Argentina de Angus, en alianza con el Banco Provincia y Expo Agro, en el Centro de Remates y Exposiciones Angus.

Tras una reunión en el municipio local, los dirigentes pasaron por las distintas zonas de la exposición y conversaron con productores, con quienes coincidieron en la importancia de generar mejores condiciones para el sector enfocadas tanto en el abastecimiento del mercado interno como en las oportunidades de exportación. El sector agropecuario es uno de los espacios con mayores roces con el peronismo; por lo que varios dirigentes buscan acercar posiciones y establecer una agenda de trabajo en común.

La jornada, además de permitir la vinculación de intendentes del Conurbano con el agro, se dio en el marco de una serie de encuentros que la Liga de Intendentes viene llevando adelante con referentes de todo el arco político bonaerense y nacional en defensa de la producción y el empleo, en miras de poder construir una alternativa nacional electoral de cara al año que viene.

De la actividad participaron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Gastón Granados (Ezeiza), con los anfitriones, la intendenta Marisa Fassi y el parlamentario por el Mercosur Gustavo Arrieta, además del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, el Ministro de Desarrollo Agrario provincial, Javier Rodríguez y el intendente de Luján, Leonardo Boto.

Integran también la Liga de Intendentes Peronistas: Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Juan Pablo García (Dolores), Juan de Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Federico Achaval (Pilar).