Junto a la Liga de Intendentes Peronistas, Quintela llamó a la unidad de cara a 2027: “Tenemos la responsabilidad”

El gobernador Ricardo Quintela participó este viernes de un encuentro en la localidad bonaerense de San Vicente junto a referentes de la Liga de Intendentes Peronistas. El evento se desarrolló en la histórica Quinta 17 de Octubre, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón. “Es imposible no lograr la unidad. Tenemos la responsabilidad de construirla y debemos trabajar para alcanzarla de cualquier manera", expresó el mandatario.

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La actividad formó parte de las reuniones que el mandatario tiene fuera y dentro de La Rioja con el objetivo de entablar un diálogo político de alcance nacional de cara a las elecciones 2027. Sostuvo que generar una unidad política dentro del PJ es "la condición necesaria para ofrecerle al pueblo argentino una alternativa".

El evento de este viernes giró en torno a dos prioridades clave: el fortalecimiento del federalismo y la situación económica de las provincias. Así el gobernador y los intendentes analizaron la repercusión de los lineamientos de la Casa Rosada en la población, remarcando la caída del empleo, el endeudamiento de los hogares y el complejo panorama que enfrentan tanto las pymes como el sector industrial.

Durante la reunión los dirigentes enfatizaron la necesidad de proteger la producción local y los motores económicos. Se hizo hincapié en las las asimetrías entre las provincias y la necesidad de impulsar y defender políticas públicas que apropiadas para este contexto de crisis.

La Liga

La Liga de los Intendentes Peronistas es un espacio que busca consolidar una mesa de discusión política y de gestión que articule las demandas de los municipios con una propuesta de alcance nacional y una mirada centrada en las necesidades de las provincias.

Entre los presentes estuvieron Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Esteban Sanzio, de Baradero; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan Pablo García, de Dolores; Gastón Granados, de Ezeiza; Juan de Jesús, de La Costa; Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Gustavo Menéndez, de Merlo; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; y Nicolás Mantegazza, de San Vicente.

"Milei o Peronismo"

Durante el mes de agosto y en el marco de las distintas reuniones que viene encabezando Ricardo Quintela para el armado político del peronismo, el mandatario provincial y presidente del PJ riojano valoró el encuentro junto a Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa de cara a las elecciones presidenciales del 2027. "Acá es Milei o peronismo, no hay otra alternativa", sentenció a El Destape 1070 mientras reivindicó la necesidad de ordenar la estructura partidaria y mantenerse las PASO.

"Es necesario organizarnos para alcanzar los objetivos que nos hemos planteados", destacó y confirmó que el objetivo mayor del peronismo es "tomar el poder para transformar el país, y fundamentalmente lo que se necesita es que se mantengan las PASO".