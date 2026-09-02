El intendente Alak pidió un nuevo pacto fiscal que garantice distribución más equitativa de los recursos entre provincias y municipios

Durante el Congreso Federal de Ciudades Inteligentes “Urban Cities” en la Ciudad de Buenos Aires, el intendente de La Plata, Julio Alak, reclamó avanzar hacia un nuevo pacto fiscal que permita una distribución más equitativa de los recursos nacionales entre las provincias y los municipios. El planteo fue frente a intendentes de todo el país.

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“Argentina necesita un nuevo pacto fiscal que garantice una distribución justa y equitativa de la coparticipación federal, dando respuestas a las necesidades de cada provincia y municipio”, expresó Alak.

El jefe comunal platense sostuvo que resulta imprescindible revisar el esquema actual de distribución de los fondos nacionales. A su vez, planteó la urgencia de establecer un nuevo mecanismo equitativo que pondere de manera adecuada las crecientes necesidades y responsabilidades operativas que asumen día a día los gobiernos provinciales y municipales.

El reclamo por la coparticipación

En ese marco, también se refirió a la situación de la provincia de Buenos Aires y afirmó: “La provincia sufre una discriminación sistemática por parte del Gobierno nacional ya que aporta el 40% de los recursos nacionales y recibe apenas el 8%”.

El intendente enfatizó que el debate en torno a la distribución de los recursos financieros no debe darse de forma aislada, sino que requiere estar profundamente enraizado en el correcto funcionamiento del sistema federal. En este sentido, remarcó la importancia de alinear las partidas presupuestarias con las competencias y obligaciones que asume cada nivel de gobierno, y argumentó que son precisamente las administraciones locales las que se encuentran en la primera línea de gestión para dar respuestas concretas e inmediatas a las demandas cotidianas de sus comunidades.

Un encuentro con 300 intendentes

El Congreso Federal de Ciudades Inteligentes “Urban Cities” fue un encuentro organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa logró convocar a aproximadamente 300 intendentes provenientes de distintos puntos de todo el país.

La jornada tuvo como propósito principal consolidar un espacio de intercambio y colaboración entre los diversos gobiernos locales. A través de esta red de trabajo, las administraciones municipales compartieron sus experiencias sobre los desafíos urbanos actuales y debatieron políticas destinadas a dar respuesta a sus problemáticas comunes.