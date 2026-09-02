La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un llamativo momento televisivo al referirse a su situación patrimonial durante una entrevista con el periodista oficialista Luis Majul en la señal LN+. Al ser consultada sobre las deudas bancarias de legisladores de la oposición, la dirigente libertaria aprovechó para hablar sobre su propia declaración jurada y justificar las irregularidades detectadas en sus presentaciones oficiales.
En el inicio del intercambio, ante el comentario sobre los compromisos financieros que mantienen diferentes diputados con entidades privadas, Lemoine reaccionó con risas. A partir de esa reacción, el conductor le preguntó de qué se reía y qué contenía puntualmente su documentación patrimonial para generar ese tipo de respuestas.
Frente a la consulta directa, la legisladora sostuvo que su declaración no contiene bienes significativos y afirmó: "Ahora entiendo por qué los kirchneristas se asustan de mi declaración jurada". Acto seguido, detalló los motivos por los cuales afronta una denuncia judicial y figura registrada en los informes crediticios.
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La explicación sobre el Veraz y la tarjeta de crédito
Lemoine reveló que enfrenta una acusación por presuntas irregularidades económicas ligada a una deuda bancaria menor. "Primero que me hicieron una denuncia por enriquecimiento ilícito por una por el mantenimiento de una tarjeta de crédito que no pagué porque no tenía acceso a la tarjeta y no me acordaba, de 60.000 pesos, y estoy en el Veraz como deudora por eso", aseguró la diputada.
Ante la repregunta del periodista afín a Javier Milei por el monto de 60 mil pesos, la referente oficialista ratificó la cifra y admitió que su condición de morosa en las bases de datos comerciales se originó por el olvido de ese saldo administrativo pendiente.
Las billeteras en cero y las acusaciones a la oposición
Por otra parte, la diputada dio precisiones sobre otro de los puntos cuestionados en su balance de bienes: la presentación de cuentas y billeteras virtuales sin fondos declarados. Según relató, la falta de registro de saldos obedeció a una decisión técnica provisoria de su profesional contable ante la imposibilidad de ingresar a las plataformas digitales.
"Mis billeteras estaban en cero. En realidad no era no era en cero, es cercano, pero como no tenía acceso a las cuentas, el contador lo dejó así. Listo, lo vamos a rectificar", argumentó en el estudio televisivo, comprometiéndose a presentar una rectificación formal de los datos patrimoniales.
Finalmente, Lemoine contrastó su realidad con la del resto de los integrantes de la Cámara de Diputados y lanzó sospechas sobre las deudas y los créditos de sus pares de la oposición. "Ellos tienen tanto que que que esconder o que inflar o que desinflar. Se arriesgan, fijate, a tomar esos esos créditos. ¿Qué estarán planeando, no?", cuestionó, antes de concluir que continúa con el mismo nivel de vida previo a su asunción parlamentaria.