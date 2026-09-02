La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un llamativo momento televisivo al referirse a su situación patrimonial durante una entrevista con el periodista oficialista Luis Majul en la señal LN+. Al ser consultada sobre las deudas bancarias de legisladores de la oposición, la dirigente libertaria aprovechó para hablar sobre su propia declaración jurada y justificar las irregularidades detectadas en sus presentaciones oficiales.

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En el inicio del intercambio, ante el comentario sobre los compromisos financieros que mantienen diferentes diputados con entidades privadas, Lemoine reaccionó con risas. A partir de esa reacción, el conductor le preguntó de qué se reía y qué contenía puntualmente su documentación patrimonial para generar ese tipo de respuestas.

Frente a la consulta directa, la legisladora sostuvo que su declaración no contiene bienes significativos y afirmó: "Ahora entiendo por qué los kirchneristas se asustan de mi declaración jurada". Acto seguido, detalló los motivos por los cuales afronta una denuncia judicial y figura registrada en los informes crediticios.

La explicación sobre el Veraz y la tarjeta de crédito

Lemoine reveló que enfrenta una acusación por presuntas irregularidades económicas ligada a una deuda bancaria menor. "Primero que me hicieron una denuncia por enriquecimiento ilícito por una por el mantenimiento de una tarjeta de crédito que no pagué porque no tenía acceso a la tarjeta y no me acordaba, de 60.000 pesos, y estoy en el Veraz como deudora por eso", aseguró la diputada.

Ante la repregunta del periodista afín a Javier Milei por el monto de 60 mil pesos, la referente oficialista ratificó la cifra y admitió que su condición de morosa en las bases de datos comerciales se originó por el olvido de ese saldo administrativo pendiente.

Las billeteras en cero y las acusaciones a la oposición

Por otra parte, la diputada dio precisiones sobre otro de los puntos cuestionados en su balance de bienes: la presentación de cuentas y billeteras virtuales sin fondos declarados. Según relató, la falta de registro de saldos obedeció a una decisión técnica provisoria de su profesional contable ante la imposibilidad de ingresar a las plataformas digitales.

"Mis billeteras estaban en cero. En realidad no era no era en cero, es cercano, pero como no tenía acceso a las cuentas, el contador lo dejó así. Listo, lo vamos a rectificar", argumentó en el estudio televisivo, comprometiéndose a presentar una rectificación formal de los datos patrimoniales.

Finalmente, Lemoine contrastó su realidad con la del resto de los integrantes de la Cámara de Diputados y lanzó sospechas sobre las deudas y los créditos de sus pares de la oposición. "Ellos tienen tanto que que que esconder o que inflar o que desinflar. Se arriesgan, fijate, a tomar esos esos créditos. ¿Qué estarán planeando, no?", cuestionó, antes de concluir que continúa con el mismo nivel de vida previo a su asunción parlamentaria.