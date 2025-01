Se tensa la discusión por la seguridad entre CABA y PBA: “La Ciudad está descontrolada”

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, dijo que los policías de Capital Federal “son atacados en la provincia de Buenos Aires cada dos días”. Por dichas acusaciones, su par bonaerense, Javier Alonso, salió con los tapones de punta y afirmó que “no hay un conurbano descontrolado, hay una Ciudad descontrolada. La Argentina es el país con menos homicidios de América del Sur, gracias al trabajo que hace la Provincia de Buenos Aires, entonces hay que ser serios”.

A través de un posteo en sus redes sociales, el funcionario porteño detalló en 2024, “nuestros policías sufrieron 172 enfrentamientos en la PBA”. Y al respecto, detalló: “En el 2023 los enfrentamientos en PBA fueron 98. Es decir: en un año, nuestros policías sufrieron un 75% más de enfrentamientos armados. Como consecuencia, de los últimos 13 policías de la ciudad caídos en cumplimiento del deber, 12 fueron asesinados en la PBA”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tras dicha acusación, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió a responder y tensó la relación entre ambos distritos. “Irrita escuchar al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, que quiere subirnos un ring ridículo hablando de un conurbano descontrolado y la verdad que lo que está descontrolada es la Ciudad”, afirmó en declaraciones a A24.

Además, le pidió trabajar a la par. “Que se deje de decir pavadas y que se siente a trabajar como corresponde, con la ministra Bullrich y conmigo, que arme equipos de trabajo para enfrentar a los narcos”. “No como pasa ahora, que a la policía de la ciudad se le escapan 17 presos en un día, que se le escaparon presos todos los años, que no podemos hacer ninguna información porque le filtran todas las investigaciones a los narcos”, le recriminó Alonso.

En el posteo de Wolff, el ministro porteño detalló las medidas tomadas en CABA desde que gobierna el macrismo: “En la Ciudad invertimos hace 17 años en seguridad, en la Provincia no. En la Ciudad formamos a nuestros policías durante 2 años, en la Provincia 9 meses. En la Ciudad equipamos a la policía con armas no letales, en la Provincia no. En la Ciudad controlamos los ingresos y egresos con un Anillo Digital, en la Provincia no. En la Ciudad, nuestros policías y patrulleros están geolocalizados, en la Provincia no. En la Ciudad, tenemos más del 75% del territorio videovigilado, en la Provincia no. Hechos”.

En ese sentido Alonso sostuvo que “no hay un conurbano descontrolado, hay un mercado de 17 millones de personas entre la Capital Federal y el conurbano, 3 millones de Capital y 14 millones del conurbano, que compra droga todos los días, y que es muy atractivo en dólares”.

“Nosotros tenemos 4,7 homicidios cada 100 mil habitantes, este año va a bajar. La Argentina es el país con menos homicidios de América del Sur, gracias al trabajo que hace la Provincia de Buenos Aires, entonces hay que ser serios”, aseguró.

Los presos que escaparon de una comisaría porteña

La navidad pasada, 17 internos se escaparon en la Alcaidía 9 de Liniers Liniers -inaugurada en 2022-, ubicada en Gana al 400, Capital Federal. Según indicaron las autoridades, los presos habrían fugado del lugar por un agujero en una pared. El ministro de Seguridad bonaerense recordó el hecho y afirmó: “Tuvieron que cambiar a la Jefatura de la Policía porque ellos mismos sospechan la connivencia. Entonces, me parece que hay algo muy triste que es politizar a las víctimas. Con las víctimas hay que empatizar”.

Por la fuga fueron desplazados el responsable civil del ministerio, Sebastián Vela, y al director de Alcaidías de la Policía de la Ciudad, Martín Ochoa. Hasta el momento recapturaron a 6 prófugos de los 17. Además imputaron a cinco oficiales por la fuga. La decisión fue tomada por la fiscal en lo penal y contravencional Lorena San Marcos.