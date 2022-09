Ley de Humedales: semana clave en el Congreso en medio de una situación ambiental crítica

Tras el cuarto intermedio del pasado jueves, quedó definida la fecha y el horario para alcanzar el consenso por mayoría en comisión.

Tras el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados llevado a cabo el pasado jueves y el cuarto intermedio dictaminado para los próximos días, se espera que la semana entrante sea finalmente clave para la Ley de Humedales. La cita, ya tiene fecha y hora: el próximo jueves 29 de septiembre, a partir de las 10. Allí deberán terminar de ajustar el texto, integrar aportes de los diferentes bloques y cerrar el dictamen ese mismo jueves unificando posiciones para intentar lograr la otra semana la media sanción en el recinto.

El encuentro parlamentario reunió por primera vez a las comisiones de Recursos Naturales (a cargo del diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso), Agricultura (presidida por Ricardo Buryaile, de la UCR) y de Presupuesto (encabezada por Carlos Heller, también del oficialismo). El último jueves, cerca de las 13.30, y luego de una jornada repleta de discusiones entre las y los legisladores, se definió un cuarto intermedio que sigue sin dar respuesta a una crisis que atraviesa a gran parte del territorio.

Las grandes diferencias tuvieron como principales protagonistas a las legisladoras y los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC). La oposición dejó en claro que buscaba escuchar expertos del sector productivo y luego, llegar a nuevos consensos sobre las consideraciones acerca de las actividades que se pueden realizar (o no) en los humedales. Por esta razón, pidieron que el debate se prolongue por más días con la invitación de informantes del sector previamente mencionado.

"Hay una diferencia con el bloque de Juntos por el Cambio, que piden más tiempo para tener informativas y estudiar el tema. Nuestra postura es que el tiempo se ha agotado, que es un proyecto que tiene 10 años de historia, obtuvo dictamen en la Comisión de Ambiente, reúne el apoyo y el trabajo de cientos de organizaciones, científicos y comunidades de los territorios... A esta altura, es un deber de un legislador estudiar un tema", lanzó la diputada nacional por el FdT, Florencia Lampreabe, en diálogo con El Destape Radio.

En la misma línea, la diputada remarcó que "no es necesario que llegue a tu comisión o se ponga en tratamiento" un proyecto de este estilo, teniendo en cuenta la relevancia de la Ley de Humedales para la sociedad y frente a la catástrofe ambiental que atraviesa a gran parte del territorio, para comenzar a estudiar sobre las propuestas parlamentarias vigentes.

Más allá del pedido del oposición, se definió que se pasará a la firma del dictamen tras el cuarto intermedio, sin la presencia de invitados. "Para construir un dictamen del mayor nivel de acuerdo posible (...), hemos acordado que los bloques van a ir arrimando, durante el transcurso de estos días, propuestas concretas de modificaciones o sugerencias", expresó Grosso. Esa misma tarde, luego del acampe en el puente Rosario-Victoria, organizaciones ambientales y sociales pidieron por el dictamen en las inmediaciones del Congreso de la Nación. "Diputados, ¿están con la ley consensuada o con el fuego?", era la consigna de la movilización.

Florencia Lambreabe, diputada nacional del FDT.

Si bien JxC pide "más información" para apoyar el dictamen, Lampreabe señaló que disfrazan "de necesidad de tiempo para estudiar, lo que posiblemente sean posturas reticentes a avanzar en la ley" a causa de los intereses. Entre ellos enumeró al sector agroindustrial, a actividades productivas como las mineras o "de lo que se habla menos", los desarrollos inmobiliarios. "Tiempo para verlo han tenido... Deben decir de cara a la sociedad cuál es la postura que se tiene frente al proyecto que reúne el concenso mayoritario", acusó.

Desde la otra vereda, niegan que esto sea así. "No respondemos a ningún lobby, ni el minero, ni el agroambiental. No acuso a nadie de responder a ningún lobby. Le hemos planteado un esquema de trabajo a los dos presidentes de comisión. Tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo, las leyes se trabajan, no se despachan", dijo Buryaile (UCR), al inicio de su intervención del pasado jueves. Sin embargo, a pesar de pedir más días de debate y la inclusión de nuevas voces, la oposición también presentó un proyecto sobre el tema.

La intención del oficialismo es llegar a un consenso en medio de una decena de iniciativas con variaciones en lo que refiere a establecer un régimen de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional de los humedales. En su mayoría, realizan una definición de los humedales y proponen un inventario nacional -una suerte de mapa, para que cada provincia precise las ubicaciones de estos espacios, definan sus características y las funciones que cumplen-.

En los últimos meses, frente a los focos activos de incendios forestales en diferentes provincias -especialmente a los que afectan a la zona del Delta del Paraná-, cobró más fuerza la demanda por una sanción urgente de la Ley de Humedales (que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado, en 2013 y 2016; pero que nunca pudo ser aprobada en Diputados). En medio de esto, se sostiene un reclamo de varios años protagonizado por diferentes organizaciones ambientales que ya tienen recolectadas más de 790 mil firmas en su campaña desde Change.org.

Según el último informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), actualmente hay focos activos en las provincias de Jujuy, Córdoba y Entre Ríos mientras que en Catamarca, Tucumán y La Rioja, las llamas se encuentran "controladas y contenidas". Las localidades más afectadas son: Ledesma y El Carmen (Jujuy); la zona del Parque Nacional Asenuza y a la quebrada de Los Pozos en Río Seco (Córdoba); y en Gualeguay (Entre Ríos).