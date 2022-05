Hurlingham subsidió la compra de frutas y verduras: cómo es el plan del intendente Selci

Damián Selci explicó la iniciativa de subsidio a la compra de alimentos a través de un convenio con el Mercado Central. "No soluciona la inflación pero es un primer paso", señaló.

El Intendente de Hurlingham, Damián Selci, se refirió a la iniciativa del municipio a subsidiar la compra de alimentos y explicó que “en este caso, en el predio municipal de Hurlingham, firmamos un convenio para subsidiar las frutas y verduras. Compramos al Mercado Central y los vecinos pueden comprar a mitad de precio”.

En diálogo con El Destape Radio, el jefe comunal reflejó que “los intendentes solemos hacer controles de precios, aunque no sea una competencia estrictamente municipal". "Pero en este caso vimos que estábamos en condiciones de dar un paso más”, explicó sobre la iniciativa.

"Llamé al Mercado Central y dije 'no solo quiero que traigas el mercado sino que quiero saber si se puede subsidiar la compra de los vecinos". "Si se vende el kilo de banana a 180 pesos, el municipio subsidia la mitad y al vecino se lo vendemos a 80 pesos". "Firmamos un convenio para que las frutas y verduras se vendan en Hurlingham a mitad de precio del Mercado Central", precisó.

“Estamos incorporando a productores locales”, señaló Selci. Además indicó que “con esto, generamos que si la mercadería ya en el Mercado Central es más barata, en Hurlingham se pudo comprar a mitad de precio”.

“El operativo que hicimos no excedió los $300 mil de subsidios y para la gente es un montón. Se pudieron fondear de frutas y verduras para dos semanas con esto, en bolsas de 8 o 5 kilos”, contó.

“La gente gasta mucho en los alimentos y eso no debe ser”, señaló el Intendente. “Es una herramienta más que se puede hacer. No es nada del otro mundo”, amplió Selci, y agregó que "esto no soluciona la inflación pero es un primer paso”. También precisó que el mismo operativo se va a repetir el sábado que viene.

"Las vueltas de la logística hace que a veces termines comiendo la manzana hecha a la vuelta de tu casa seis meses después", graficó al destacar las virtudes aprovechar la producción local para bajar costos en el consumidor.