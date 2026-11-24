El Hospital Garrahan atraviesa una nueva escalada de tensión tras el anuncio de medidas disciplinarias dispuestas por el Consejo de Administración contra los trabajadores de la institución. En declaraciones a El Destape radio, Alejandro Lipcovich, secretario general de la junta interna de ATE Garrahan, denunció un nuevo episodio de "vaciamiento" e "intimidación" por parte de las autoridades del nosocomio.

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"Se desató un enorme conflicto. Recién ingresamos a pesar de que las autoridades no querían dejarnos ingresar", manifestó el dirigente gremial. Según detalló Lipcovich, el personal tomó conocimiento de "una resolución terrible con 10 despidos y 29 suspensiones que involucran a trabajadores y trabajadoras de todos los sectores del hospital”.

“Es un castigo revanchista por las protestas que hicieron el año pasado", recordó el referente sindical. Lipcovich cuestionó en duros términos el procedimiento administrativo ejecutado por las autoridades del centro pediátrico de alta complejidad. "Nos hicieron un sumario trucho", aseveró, al tiempo que recordó que la vía judicial no encontró irregularidades en la actuación de los empleados: "Comodoro Py dijo que no había ningún delito en las protestas que hicimos".

Para el referente de ATE, el trasfondo de las medidas trasciende lo disciplinario: "Esta resolución busca despejar el camino para un vaciamiento del Garrahan que continúa bajo otra forma respecto al año pasado". Asimismo, enfatizó que la conducción hospitalaria actúa motivada por el rechazo al reclamo gremial: "No nos perdonan que sigamos denunciando los manejos que hacen las autoridades del hospital".

Respecto del vínculo con los funcionarios designados, advirtió que "con las autoridades la situación es la peor. Jamás reciben a los trabajadores ni dan una respuesta" y concluyó que el objetivo oficial es claro: "Quieren generar un clima de intimidación".

A la postura de ATE se sumó el testimonio de Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), quien reivindicó la labor del equipo de salud en medio del conflicto. "Defendemos nuestros puestos de trabajo dignamente.

Tenemos derecho a trabajar y una vida digna, tenemos derecho a ejercer la vocación de servicio que tenemos hacia nuestros pacientes. Son los únicos a los que nosotros nos volcamos", expresó Lezana. La titular de APyT remarcó además la resistencia del colectivo hospitalario frente a las medidas adoptadas: "Hay una fuerza que no pueden vencer y es la convicción que tenemos de defender el hospital".

Cruce de versiones entre la gestión hospitalaria, el recorte presupuestario y las medidas de fuerza

Las notificaciones del Consejo de Administración comenzaron a enviarse con las firmas de Mariel Sánchez, César Avellaneda y Jorge Menehem, alcanzando a 38 profesionales y técnicos. La nómina de sancionados abarca 10 pedidos de cesantía —de los cuales uno se haría efectivo de forma inmediata—, nueve trabajadores amparados por tutela gremial que requerirían desafuero sindical para ser sancionados, y suspensiones para el resto del grupo.

La medida responde a las protestas realizadas en octubre de 2025 en las oficinas de la Dirección Médica durante los reclamos por mejoras salariales dirigidos al gobierno de Javier Milei.

Por su parte, la Dirección del Garrahan emitió un comunicado respaldando el accionar disciplinario. La conducción sostuvo que hace un año "un grupo de sindicalistas malintencionados tomaron las oficinas de la Dirección Médica", hecho al que calificó como de "gravedad absoluta" e impulsado bajo "el mismo modus operandi de siempre: instalando el caos con fines meramente políticos".

La postura oficial remarcó que "en el Nuevo Garrahan no hay lugar para quien quiere destruirlo" y advirtió que sancionará a cualquiera que perjudique el funcionamiento del establecimiento, argumentando que el hospital "transita un período de crecimiento e inversión sin precedentes y cada día está más cerca de ser el mejor hospital de América Latina".