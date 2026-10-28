En el homenaje a Néstor, Máximo llamó a "hacer presidenta" a Cristina

En el marco del 17 aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, Máximo encabezó un acto homenaje en Lanús en el que convocó a la militancia y les consultó sobre los objetivos del peronismo para el 2027. "¿Vamos a trabajar para que un argentino o una argentina llegue a la Casa Rosada para defender a su pueblo? ¿Vamos a dejarnos el cuerpo y la piel para cambiar este destino? ¿La vamos a liberar a Cristina? ¿ La vamos a hacer Presidenta?", afirmó el dirigente de La Cámpora ante su sector en el microestadio Antonio Rotili, en Lanús.

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También cruzó al gobierno nacional y criticó al gobierno de Javier Milei por la recesión económica que atraviesa el país, comparándolo con la gestión de Néstor. "Tres años después de Javier Milei la Argentina entra en recesión. Tres años después de Néstor Kirchner, la Argentina cancelaba la deuda con el Fondo Monetario Internacional", advirtió Máximo al principio de su discurso.

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