Néstor nos enseñó a no resignarnos frente al destino aparente

Néstor nos convocó a formar una organización con la juventud junto a Máximo que fuera capaz de construir poder.

Insistía en que a partir de nuestro compromiso militante teníamos que convertirnos en dirigentes con capacidad de representar.

Nos marcó la importancia de extender nuestra organización a nivel territorial y nos encomendó la tarea de reunir compañeras y compañeros con convicciones y valores firmes.

Me acuerdo de una vez en El Calafate, nos dijo: "Hay que pensar que si perdemos una elección tenemos que seguir construyendo. Para eso necesitamos un compañero en cada pueblo que pueda ser candidato a concejal, que sea alguien que si nos toca perder no se acomode en la política y que siga del lado de la gente. Uno que no se venda".

"Uno que no se venda", dijo Néstor.

Eso era Néstor. Con sus enseñanzas, con toda su pasión, con su irreverencia, su compromiso y su coraje, nos llevó a miles de jóvenes que nos volcamos a la política para construir un país mejor, para no resignarnos a un destino aparente y para asumirnos como protagonistas de nuestra historia.