"Hay que eliminarla": el abogado de Nadia Beller denunció lo que decían los presuntos chats de Cerimedo

El abogado de Nadia Beller, Jerjes Justiniano, denunció ante la prensa esta tarde que de la pericia al celular de Fernando Cerimedo se desprendió que él pidió asesinarla. Cerimedo tenía que presentarse hoy a declarar en la primera audiencia pero por motivos que no trascendieron se canceló, según indicó Justiniano en conversación con TN. "Tiene conversaciones con otras personas donde le dice que Nadia ha llegado muy lejos y que claramente hay que eliminarla", relató el abogado de Beller sobre los presuntos chats.

El abogado de Beller también denunció que en los presuntos chats, Cerimedo le habría dicho: "Nos vas a fregar a todos, no hagas eso, esperá unos días". El testimonio coincide con lo que dijo Beller hace dos días desde el hospital cuando reveló que ella estaba por contar una trama de corrupción y Cerimedo le habría pedido que la espere hasta que el logre meter preso al ex presidente Evo Morales. "Hay intereses de Cerimedo en eliminarla, todos estos elementos demuestran que en la existencia del hecho él ha sido esencial", denunció Justiniano.

Luego en diálogo con TN, Justiniano denunció que en la pericia también saltó que se comunicaba con una "modalidad muy interesante" a través de "notas de mensajes". "Todo esto sale de la pericia que realizó la policía y es parte de los elementos probatorios que tiene el ministerio publico y por eso es que el ministerio llega a la conclusión de que en este momento se necesitan pruebas plena sino inidicios y que practicamente demuestren la participación de él", sumó en diálogo con TN. Asimismo denunció que en los presuntos chats, Cerimedo habría reconocido la existencia del embarazo de Beller.

Qué dicen los presuntos chats

El medio boliviano DTV 8.1, publicó los presuntos chats de los que habló el abogado de Nadia Beller, Jerjes Justiniano. En ellos, se ve que Cerimedo le dice: "Ni se te ocurra Nadia. Ni se te ocurra hacer huevadas. Vos publicás eso me arruinás la vida. Ya te lo dije. Te lo sacás y me arruinás la vida. No hagas idioteces. Me pego un corchazo no me interesa nada". A lo que ella le responde, según siempre estos presuntos chats: "No me manipules más, te juro que nunca más. Yo no tengo por qué cuidarte. No después de cómo vos sos conmigo. Asi que hacelo ya nomás porque no me vas a detener. Todos van a saber la verdad". A lo último de los supuestos chats que estarían en posesión del Ministerio Público Fiscal, el habría dicho: "Vas a cagarle la vida a todos, a tu hija, a nuestro hijo a todos".