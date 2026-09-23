Qué hace a Bullrich más competitiva que Milei para 2027, según una encuesta

Una consultora privada reveló que la senadora libertaria Patricia Bullrich no solo tiene mejor imagen que el presidente Javier Milei sino que tiene mayor competitividad para cosechar nuevos votantes en una hipotética candidatura presidencial. El economista libertario tiene un núcleo duro más fuerte, pero la exfuncionaria posee mayor espacio para crecer.

{{{htmlAmp}}}

A un año y un mes de las elecciones, la consultora Zuban Córdoba indagó sobre el clima político durante septiembre de 2026, centrándose específicamente en la competencia entre Milei y Bullrich. Se les preguntó a 2.000 personas mayores de 16 años de todo el país qué piensan sobre ambos.

"Patricia tiene mayor potencial de crecimiento. Hay más gente que dice que podría considerar votarla frente a un Milei que tiene más apoyos asegurados en su núcleo duro, pero muchísimo menos espacio para crecer", dice el estudio.

Los números en detalle

En concreto, hay un 23,2% que dijo que podría votar a Bullrich a presidente, un número mucho más alto del 11,4% que cosechó Milei. Si bien el líder de La Libertad Avanza (LLA) tiene un 26,6% de argentinos que "seguro" lo votarían, muy por encima del 14,6% de Bullrich, el libertario también tiene un 59,1% que "nunca" lo haría.

De esta manera, el mandatario se configura con un núcleo de apoyo sólido pero con escaso margen de expansión, ante la senadora que muestra un mayor potencial de crecimiento electoral.

La consultora también preguntó al respecto de la imagen que tienen los argentinos sobre el Presidente y la legisladora. Bullrich obtuvo un 37,6% de imagen postiiva y un 49,9% de negativa, números apenas más positivos que los de Milei, que alcanzó un 36% de positiva y un 61,8% negativa.

"Patricia aparece así como una potencialidad; incierta, pero con chances y lejos de ser una apuesta segura. Pero en política las apuestas seguras no existen y el premio, muchas veces, se lo llevan los osados que arriesgan. Lección que seguramente Patricia ya tiene asimilada", señala el informe.