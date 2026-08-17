Los gremios contra Poggi: en San Luis, los salarios estatales quedaron casi 89 puntos por debajo de la inflación

El Frente Intersindical de San Luis volvió a poner la discusión salarial en la agenda de Claudio Poggi. Los gremios estatales reclamaron al gobernador una recomposición urgente y advirtieron que, entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 239,62% frente a aumentos salariales del 150,71%. La brecha resultante, de casi 89 puntos porcentuales, pone en discusión la apertura de una mesa de negociación.

Los gremios sostienen que la diferencia entre la evolución de los precios y los incrementos salariales dejó a los trabajadores estatales por detrás del costo de vida. Por eso, reclamaron que el 15% de aumento pendiente sea abonado de manera completa y no continúe distribuido en cuotas.

Además, solicitaron que las sumas no remunerativas sean incorporadas al salario y que el Ejecutivo convoque formalmente a una mesa de negociación para discutir una recomposición.

El Frente Intersindical también vinculó el deterioro de los ingresos con el endeudamiento de los trabajadores. “Los sueldos bajos son la causa del endeudamiento”, sostuvieron los gremios según indicó El Mosquito Puntano, al advertir que los salarios actuales no alcanzan para acompañar el aumento de los gastos cotidianos.

8 de cada 10 estatales no llegan a la canasta básica

La pérdida de poder adquisitivo profundizó la fragilidad de los trabajadores estatales de la provincia de Claudio Poggi. Según un relevamiento difundido por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) San Luis, alrededor del 80% de los trabajadores provinciales no alcanza a cubrir la canasta básica, mientras que el gremio también denunció una situación todavía más crítica entre los empleados municipales.

El dato fue planteado por el sindicato en distintos reclamos durante 2026 y vuelve a poner el foco sobre la política salarial del Gobierno puntano. Para ATE, la recomposición otorgada por el Gobierno provincial no logró compensar el deterioro acumulado de los ingresos frente al aumento del costo de vida.

La denuncia gremial se suma a otros indicadores que muestran una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores puntanos. En este escenario, el salario dejó de ser suficiente para cubrir gastos esenciales y muchas familias deben recurrir al endeudamiento para afrontar alimentos, servicios y otras necesidades cotidianas.

ATE San Luis sostuvo durante febrero que el 80% de los trabajadores provinciales y el 100% de los municipales no alcanzaban a cubrir la canasta básica. El sindicato ubicó entonces el valor de referencia en alrededor de $1,3 millones. La organización volvió a advertir sobre el deterioro salarial en marzo, cuando señaló que una parte importante de los empleados estatales se encontraba incluso por debajo de la línea de indigencia. Según el gremio, los ingresos promedio relevados rondaban entonces los $644.000.

Se trata de datos elaborados y difundidos por ATE, por lo que no deben confundirse con una medición oficial de pobreza. Sin embargo, permiten dimensionar la preocupación planteada por los trabajadores estatales y el reclamo por una recomposición salarial. El diagnóstico tampoco es nuevo. En noviembre de 2024, ATE ya había denunciado que casi el 80% de los empleados públicos tenía salarios por debajo de la línea de pobreza. El planteo llegó incluso a la Legislatura provincial, donde fue citado en una declaración parlamentaria.