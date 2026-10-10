Golpe a la industria: San Luis perdió 415 empresas y 8.716 empleos registrados desde 2023

San Luis tiene apenas siete empresas cada 1.000 habitantes, una densidad empresaria que la ubica en el puesto 13 entre las 24 jurisdicciones del país. El dato se suma a la pérdida de 415 empresas con personal registrado y 8.716 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y junio de 2026, en un escenario de fuerte deterioro de la actividad industrial.

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Los datos surgen de un relevamiento de Fundación Pensar elaborado sobre la base de información del INDEC y el Ministerio de Economía de la Nación. La caída de la actividad empresaria también se refleja en el empleo registrado; un informe elaborado a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 San Luis perdió 415 empresas que contaban con personal registrado y 8.716 puestos de trabajo.

El comercio concentró la mayor pérdida de empleadores, con 142 empresas menos. La industria manufacturera, en tanto, perdió 41 empleadores, equivalente a una caída del 9%, y en materia de empleo el sector industrial terminó junio de 2026 con 15.316 trabajadores registrados, un 14,4% menos que en noviembre de 2023. El deterioro también alcanzó a otras actividades de la economía provincial. Solo durante 2025, según un relevamiento gremial citado en el informe, la pérdida de puestos de trabajo afectó a alrededor de 700 familias.

Los cierres que golpearon a la industria puntana

El deterioro tuvo su correlato en empresas concretas. Entre los casos mencionados aparece Dana, una autopartista estadounidense ubicada en Naschel, que cerró el 17 de noviembre de 2025. La decisión fue comunicada por WhatsApp la noche anterior y dejó a 50 trabajadores directos y otros 40 indirectos sin empleo.

En la capital provincial, Avery Dennison cerró su planta de etiquetas autoadhesivas el 26 de junio de 2025. La medida afectó a 45 familias y la empresa trasladó su actividad a Buenos Aires.



También cerró Cidal, dedicada a la fabricación de látex, globos y preservativos desde 1953.

La empresa dejó de operar en octubre de 2025 y la medida alcanzó a 65 trabajadores. En Villa Mercedes, Cerámica San Lorenzo registró más de 200 despidos, mientras que Alpargatas/Topper desvinculó a casi 100 trabajadores en el contexto de la apertura de importaciones.

Una cadena de conflictos laborales

La lista de empresas afectadas también incluye a Master Laja, de Juana Koslay, donde 54 trabajadores tomaron la planta en enero de 2026 por salarios adeudados. Ledesma Papel, señalada como la única empresa del país dedicada a producir papel encapado, tenía 70 trabajadores en octubre de 2025.

Argentoil, fabricante de cilindros de GNC, pasó de tener 300 trabajadores en su momento de mayor actividad a contar con apenas 16, según el relevamiento, que además señala que quedaron sin indemnizaciones ni salarios. Bagley, perteneciente a Arcor, es una de las principales empleadoras privadas de la provincia, con casi 2.000 trabajadores distribuidos en cuatro plantas, aunque el informe también menciona despidos, incluidos delegados gremiales.







Georgalos, dedicada a la fabricación de golosinas desde la década de 1980, trasladó su actividad a Río Segundo, Córdoba, con el argumento de "abaratar costos". A estos casos se sumó DeltaCom, ubicada en el Parque Industrial Norte, que en agosto despidió a seis de sus 13 trabajadores luego de perder el contrato con Kimberly Clark. Según el relevamiento, la empresa además adeudaba tres meses de salarios.

Una provincia marcada por la industria

El impacto adquiere una dimensión particular por la historia productiva de San Luis, cuya identidad económica estuvo vinculada durante décadas con la promoción industrial. El informe sostiene que el cierre de una fábrica no implica solamente la desaparición de una empresa, sino también un impacto sobre el entramado social construido alrededor de la actividad.







En ese sentido, plantea que "no es únicamente el fracaso de un proyecto económico particular, es la destrucción de un elemento de orgullo en una provincia que supo construir su identidad de la mano del desarrollo industrial". El resultado de ese proceso aparece reflejado en la comparación regional. San Luis tiene siete empresas cada 1.000 habitantes, la mitad que La Pampa y Córdoba, y casi seis veces menos que la Ciudad de Buenos Aires.







El informe también plantea que las exenciones impositivas por sí solas no alcanzan para revertir el escenario si persisten las dificultades para sostener el consumo interno, la apertura de importaciones y los mayores costos de producción. En ese punto, cita una estimación de la UIA según la cual producir en Argentina resulta entre un 25% y un 30% más caro que hacerlo en Brasil.