Luego de que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA mostrara una medición alternativa de la pobreza con un aumento a 42,4% en el segundo trimestre, el Ministerio de Capital Humano salió a desacreditar la información al afirmar que "los datos oficiales del Indec son la referencia".

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"La pobreza bajó. Los datos oficiales del Indec son la referencia. Metodología pública, criterios uniformes, series comparables en el tiempo", dice una placa que compartió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En el mensaje, la ministra escribió que la reducción de la pobreza "es un dato respaldado por las estadísticas oficiales y explicado, fundamentalmente, por la desaceleración de la inflación y la recuperación del poder adquisitivo de los ingresos".

"La discusión sobre cómo medir no puede desconocer lo que muestran los datos: cuando la inflación baja y los ingresos reales mejoran, la pobreza se reduce", agregó.

De esta manera, Pettovello recogió el guante para defender la gestión libertaria luego de que se conozca un reciente informe de la UCA en el que los números de la pobreza en el país son muy distintos.

Las diferencias entre el Indec y la Uca

Según el último informe del Indec, la pobreza alcanzó un 32,3% en el primer semestre de 2026, un número que es celebrado por el Gobierno porque significa una merma respecto al 41,7% del segundo semestre de 2023.

Sin embargo, de acuerdo con la medición alternativa elaborada por el Observatorio de la Deuda Social, la pobreza pasó de un 40,8% en el segundo trimestre de 2023 al 42,4% en el segundo trimestre de 2026.

Este estudio alternativo tiene en cuenta la serie histórica de la mejor captación de ingresos y la canasta de consumo actualizada a 2017-2018 que el Indec decidió cancelar en enero de este año.

"El termómetro del Indec subestima la pobreza. Bien medida, la pobreza hoy es igual que antes que asumiera Milei y puede terminar peor en 2027", dijo el titular del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia.