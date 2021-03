Después de que el presidente Alberto Fernández haya anunciado que Marcela Losardo iba a dejar de ser la ministra de Justicia, comenzó una danza de nombres con respecto a su reemplazo. Por el momento, no se sabe quién será, pero en el mientras tanto la funcionaria presentará la renuncia en las próximas horas y, además, aceptará su nuevo cargo: será embajadora ante la Unesco.

El presidente Alberto Fernández le aceptará la renuncia y firmará el ofrecimiento que le hizo a la funcionaria en el puesto que antes tenía el dirigente argentino Pino Solanas y que está disponible desde su fallecimiento como consecuencia del COVID-19.

En charla con el canal C5N, Alberto Fernández reveló: "Marcela me ha planteado la semana pasada, y me lo venía planteando desde antes, su idea de dejar el Ministerio. Marcela, que es una persona que no viene de la política, la verdad que está agobiada". En ese marco, el jefe de Estado precisó: "En estos días lo vamos a estar resolviendo. No tengo ninguna urgencia de que se vaya Marcela. Quiero que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya. Me ha planteado su decisión, veremos cómo lo resolvemos. Estoy buscando un reemplazante".

Sobre el posible relevo de Losardo, Alberto dejó en claro: “Surgió el nombre de (Martín) Soria, el de (Ramiro) Gutiérrez, tenemos que ver. A Martín lo conozco hace muchos años, hablamos mucho. Ramiro Gutiérrez es de la cátedra de (Eugenio) Zaffaroni, lo conozco mucho. Lo primero que hacen es decir que Soria es kirchnerista”.

El puesto en la Unesco había quedado liberado luego del fallecimiento de Fernando Pino Solanas. El dirigente peronista que estaba en París falleció a los 84 años en esa ciudad como consecuencia del COVID-19. Desde mediados de noviembre, el puesto en esa Ciudad y en la reconocida unión mundial quedó disponible. Ante esta situación y luego de su renuncia, Alberto Fernández le ofreció ese lugar.

Marcela Losardo no es la primera persona que abandona su cargo durante la presidencia de Alberto Fernández. El anterior había sido Ginés González García, a quien el propio presidente le pidió la renuncia debido al escándalo de las vacunas y, luego, también María Eugenia Bielsa dejó su cargo al frente de Habitat, pero a diferencia de la, ahora, ex ministra de Justicia ella no aceptó el puesto en la Unesco que también le había sido ofrecido.