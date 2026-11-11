El Gobierno de Misiones financió más del 55% de su presupuesto con recursos propios durante 2025: todos los detalles

Misiones obtuvo el 55% de sus recursos presupuestarios de fuentes provinciales durante 2025, mientras que las transferencias de jurisdicción nacional representaron el 44,26%. Los datos surgen de la Cuenta General del Ejercicio 2025, cuyo análisis fue aprobado la semana pasada por el Tribunal de Cuentas mediante la Sentencia 826/2026 TC, sin observaciones y se dio cuenta que la provincia gastó más del 55% de su presupuesto en educación y salud.

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El informe también detalló cómo se distribuyeron los compromisos de gastos de la administración provincial. Cultura y Educación concentró el 19,05% de las erogaciones, seguida por Salud, con el 16,24%.

Administración General representó el 13,33% y Bienestar Social, el 12,68%. La categoría de "Otras erogaciones" encabezó la distribución, con el 24,32%. Ese rubro incluye distintos conceptos, entre ellos amortizaciones de deuda y erogaciones figurativas.

De dónde provinieron los recursos y cómo se distribuyó el gasto

Los ingresos de origen provincial estuvieron integrados principalmente por la recaudación de impuestos como Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, además de recursos no tributarios. En tanto, los fondos nacionales correspondieron principalmente al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos y al financiamiento educativo.

El relevamiento también identificó los organismos que concentraron una mayor proporción de los compromisos presupuestarios. Dentro de la administración central, las Obligaciones a cargo del Tesoro representaron el 55,09%, seguidas por el Ministerio de Hacienda, con el 9,22%; el Ministerio de Gobierno, con el 8,78%; y el Ministerio de Salud Pública, con el 5,68%.

Entre los organismos descentralizados, el Consejo General de Educación reunió el 49,62% de los compromisos, mientras que el Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEPM) concentró el 16%. Por su parte, entre los organismos comprendidos en el artículo 9 de la Ley VII-N° 103, el Instituto de Previsión Social (IPS) representó el 49,46% y el Parque de la Salud, el 30,23%.

La economía de la provincia

Misiones cerró el ejercicio 2025 con un déficit financiero de $313.184.637.396, producto de recursos por $2,93 billones frente a compromisos de gastos por $3,45 billones. A pesar de que la situación financiera al cierre del año reflejó una brecha de $461.674 millones entre disponibilidades y obligaciones pendientes, el resultado de caja registró un superávit de $126.700 millones al computar únicamente los pagos efectivamente realizados.

Cabe destacar que la Cuenta General del Ejercicio fue aprobada sin observaciones por el Tribunal de Cuentas mediante la Sentencia 826/2026. Este escenario estuvo fuertemente condicionado por la caída de los Recursos de Origen Nacional recibidos a través de la coparticipación federal, donde las transferencias nacionales cayeron un 5,1% interanual en noviembre de 2025.

Aunque la provincia se ubicó entre las jurisdicciones menos perjudicadas al registrar un retroceso del 2,6%, la contracción general de los fondos obligó a ajustar el gasto público provincial un 10,3% en relación con 2023, lo que incrementó la dependencia de los recursos propios para financiar el presupuesto.