Misiones implementará un sistema digital para controlar en tiempo real las obras y programas en sus 79 municipios

El Gobierno de Misiones prepara la implementación de un sistema digital que permitirá monitorear en tiempo real las obras públicas y las políticas provinciales en los 79 municipios. La iniciativa, denominada Tablero de Control Digital, buscará centralizar información de ministerios e intendencias para mejorar la planificación, identificar demoras y optimizar el uso de los recursos públicos.

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La herramienta está prevista para 2027 y forma parte del Presupuesto provincial aprobado por la Legislatura. Durante el debate en comisión, fue presentada por el Ministerio de Coordinación General de Gabinete, encabezado por Carlos Sartori. Según explicaron, el sistema estará interconectado con los intendentes y permitirá acceder a información actualizada sin depender exclusivamente de informes periódicos o relevamientos presenciales.

Una de las principales funciones del tablero será registrar las obras proyectadas y en ejecución, sus porcentajes de avance, los organismos responsables y los inconvenientes que puedan demorar su finalización. La centralización de esos datos permitirá coordinar las intervenciones entre distintas dependencias, evitar superposiciones y establecer prioridades de acuerdo con los recursos disponibles.

Una obra de relevancia para la provincia

El sistema también permitirá hacer un seguimiento de los reclamos y las demandas que reciben los funcionarios durante sus recorridas por el territorio. Cada planteo podrá incorporarse a la plataforma para verificar si fue derivado al organismo correspondiente, si recibió atención y qué respuesta obtuvo.

De esta manera, el Ejecutivo busca vincular las necesidades detectadas en cada localidad con las decisiones administrativas y presupuestarias. La iniciativa adquiere relevancia en una provincia con 79 municipios que presentan realidades económicas y capacidades de gestión diferentes, con intendencias que cuentan con equipos técnicos propios y otras que requieren mayor acompañamiento provincial para concretar obras y sostener servicios.

También incluirá programas sociales, educativos y productivos

El alcance del Tablero de Control Digital no estará limitado a la infraestructura. Según anticipó Sartori, también incorporará información sobre programas sociales, acciones educativas, asistencia a familias, acompañamiento productivo y otras intervenciones del Estado provincial.

El objetivo es que Coordinación General de Gabinete disponga de una visión integral de las políticas públicas que se ejecutan en cada municipio. Esto permitirá identificar situaciones que requieren la participación de diferentes organismos y ordenar las respuestas para evitar que las demandas queden dispersas entre distintas áreas.

Por ejemplo, una necesidad detectada durante una recorrida territorial podría requerir asistencia social, obras de infraestructura, acompañamiento educativo o apoyo a emprendimientos. El sistema buscará registrar esas intervenciones, establecer responsabilidades y verificar sus resultados.

Por el momento, no se precisaron las características técnicas de la plataforma, los indicadores que utilizará ni si los ciudadanos podrán consultar públicamente el estado de las obras. La iniciativa fue presentada como una herramienta de gestión interna y su implementación dependerá del desarrollo tecnológico y del intercambio de información con los municipios.

Del trabajo territorial al seguimiento digital

El proyecto se desarrollará en un contexto de restricciones presupuestarias marcadas por una reducción del 16% en el presupuesto de Coordinación General de Gabinete y la disminución de transferencias nacionales. Frente a este panorama, las acciones previstas para 2027 se financiarán exclusivamente con recursos provinciales de Misiones, y dará prioridad el desarrollo social, la educación, la asistencia familiar y el apoyo a pequeños emprendimientos.

Para sostener la presencia del Estado sin duplicar gastos, la gestión de Hugo Passalacqua buscará articular eficientemente las demandas territoriales con las áreas técnicas, de infraestructura y de financiamiento de la provincia. Para respaldar esta estrategia, la labor de campo efectuada mediante el programa Cerca de la Gente, que asiste a familias de los 79 municipios afectadas por contingencias climáticas, se integrará con el nuevo Tablero de Control Digital.

Esta herramienta centralizará los datos dispersos entre distintas dependencias, lo que permitirá monitorear las intervenciones, el avance de las respuestas y la puesta en valor de atractivos como la Ruta de las Misiones Jesuíticas. El objetivo final es transformar esa información en decisiones concretas para optimizar los recursos limitados y mantener la capacidad de respuesta estatal en todo el territorio.