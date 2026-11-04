Misiones incorporó 16 empresas estatales al esquema de fiscalización del Tribunal de Cuentas: cómo funciona

El Gobierno de Misiones avanzó en la ampliación de los mecanismos de control sobre los recursos públicos con una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que permitirá extender la fiscalización a empresas y sociedades con participación estatal. La iniciativa, impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua, fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes provincial.

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La modificación incorpora 16 sociedades y entidades al esquema de supervisión del organismo, que tendrá nuevas atribuciones para controlar la administración de fondos públicos y deberá presentar anualmente ante la Legislatura un informe sobre los resultados de sus tareas.

La normativa alcanzará a sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, empresas de economía mixta y entidades en las que la Provincia tenga mayoría de capital o capacidad de decisión. De esta manera, estructuras empresariales que administran recursos públicos y que hasta ahora no estaban sometidas al mismo esquema de fiscalización pasarán a estar bajo el control del Tribunal de Cuentas.

Entre las entidades incluidas se encuentran Energía de Misiones (EMSA), Aguas Misioneras, Marandú Comunicaciones, Biofábrica, MisioPharma, Sociedad del Conocimiento, Silicon Misiones, el Fondo de Crédito Misiones, Multimedios SAPEM y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC), entre otras.

Nuevas obligaciones de fiscalización y transparencia

La reforma amplía las facultades de un organismo que ya tiene a su cargo el control de los municipios y de los tres poderes del Estado provincial. Con la incorporación de las empresas y sociedades estatales, el objetivo es extender los mecanismos de supervisión sobre los recursos públicos, independientemente de la estructura administrativa mediante la cual sean gestionados.

Uno de los cambios centrales establece que el Tribunal de Cuentas deberá informar anualmente a la Cámara de Representantes sobre los resultados de las auditorías y las tareas de fiscalización realizadas. Así, se incorpora una instancia de seguimiento legislativo sobre el funcionamiento de las entidades alcanzadas.

La medida también apunta a reforzar las exigencias de transparencia en organizaciones vinculadas con la prestación de servicios públicos, el desarrollo de actividades productivas y la administración de empresas con participación estatal.

La ley entrará en vigencia el 1° de enero de 2027. Hasta entonces, el Tribunal de Cuentas trabajará en la reglamentación de la normativa y en la preparación de los equipos profesionales que deberán asumir las nuevas responsabilidades.

La puesta en marcha implicará adecuar los procedimientos y recursos técnicos del organismo para ampliar su capacidad de fiscalización sobre las 16 entidades incorporadas.