Caputo salió a justificar la inflación por los cambios en Zona Fría

Luego de conocerse que la inflación volvió a trepar en octubre a 2,2%, el ministro de Economía, Luis Caputo, quiso argumentar que este aumento se dio por la modificación del Régimen de Zona Fría, impulsado por el propio Gobierno, y sancionado el 24 de septiembre pasado.

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"El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", escribió el Caputo en su cuenta de X.

Según el Indec, la categoría de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la que registró la mayor suba el mes pasado, con un 4,2%. En concreto, el incremento se dio por el "aumento del gas".

El organismo indicó que, salvo en el Noreste, el rubro Electricidad, gas y otros combustibles presentó subas en todas las regiones. Entre los principales factores que explicaron esos incrementos mencionó los "cambios en tarifas, en el bloque de m3 con precio subsidiado y en la modificación en el régimen de zonas frías".

Dónde impactó la suba del gas

Con la reforma promovida por Milei, el régimen de Zona Fría sufrió una fuerte reducción en el alcance de los subsidios destinados al consumo de gas natural. El sector más afectado fueron casi decenas de municipios de Buenos Aires, Córdoba, el sur de Santa Fe y la provincia de San Luis, entre otros sectores de San Juan, Mendoza, Salta y La Rioja.

El beneficio, que antes se aplicaba de manera universal y automática, quedó restringido a los usuarios de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Las consecuencias de la eliminación del beneficio comenzaron a reflejarse en las facturas residenciales de gas desde mediados de octubre, cuando se registraron aumentos inmediatos que fueron en promedio de 30% en distribuidoras como Camuzzi Pampeana.

Al analizar la evolución por regiones, el Indec informó que los incrementos fueron del 7,1% en la Patagonia, del 6,6% en Cuyo y del 6,4% en la región Pampeana. En el plano nacional, la suba interanual -respecto de octubre de 2025- alcanzó los 51,1%, mientras que la variación frente a septiembre fue del 0,34%.