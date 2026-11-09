En el Gobierno cayó mal el primer discurso del Papa, pero intentan matizarlo

El papa León XIV con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Crédito: Noticias Argentinas

La administración libertaria recibió con incomodidad el primer discurso del papa León XIV en el Palacio Libertad, pero intentan matizarlo. El Presidente se mostró al margen de las interpretaciones pero ministros y dirigentes de las distintas tribus oficiales seleccionaron segmentos que a su juicio sintonizaban con “las ideas de la libertad”. Hubo un operativo para encapsular los pasajes críticos al ajuste cruel que se aplica desde 2023.

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El gabinete económico padeció el mensaje papal. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, fue la definición más sobresaliente. Choca de lleno con el eje rector del gobierno. “Muy politizado y poco pastoral”, opinó un miembro del equipo de Luis Caputo presente en el ex CCK. Algunos de ellos definieron no aplaudir. Otro funcionario de cercano vínculo con el Vaticano analizó ante El Destape que la visita es “muy emocionante. Su discurso fue muy correcto y sin ninguna sorpresa”, según lo que tenían previsto en la Casa Rosada.

Rápidamente, el jefe de gabinete Diego Santilli acudió ante las cámaras para matizar cualquier crítica: “Me gusta verle el costado positivo, no el negativo. Podemos tener diferencias pero queremos que el país crezca. Trabajamos para que la Argentina salga adelante. Estamos lejísimos de donde queremos estar”, concluyó en la puerta del palacio.

Javier Milei dio una entrevista en LN+ en el que imploró no politizar a León XIV pero al mismo tiempo fustigó a la dirigencia política. En el encuentro a solas en su despacho de Casa Rosada discutieron sobre su premisa de utilizar a la moral como política de Estado. “No quiero caer en esa miserabilidad de estar poniendo al Santo Padre en el debate rastrero de la política local, que además se caracteriza por una baja calidad y pésimo nivel intelectual”, expresó.

Javier Milei y el papa León XIV en la Casa Rosada.

El gabinete nacional había recibido la instrucción de acompañar con aplausos todos los segmentos, aunque el Presidente no siempre se plegó. El show del aplauso fue la línea que explotó el sector de Santiago Caputo finalizado el acto inaugural.

En redes el esquema libertario intentó construir un mensaje a la medida del gobierno. Lilia Lemoine evaluó “al discurso completo del Papa” como “muy justo”. “Hizo un pantallazo de todo lo que nos importa a los argentinos... El Papa en defensa de la vida, la libertad y... la propiedad. Porque el "vivir del esfuerzo propio" y "incentivar la iniciativa privada y combatir la corrupción" es eso”, resumió la diputada. El vocero blue karinista Santiago Oria reflexionó: “Que la economía esté al servicio de la persona es una máxima totalmente liberal, que es una doctrina de hondas raíces cristianas. Todo el liberalismo se ordena para la plenitud del hombre y sus derechos que le corresponden por el solo hecho de ser persona”.

La libertaria Juliana Santillán se sumó a Milei y cuestionó “el uso partidario de las figuras religiosas, señalando que calificar o debatir públicamente el discurso papal en ese contexto implicaría caer en la «miserabilidad»”. En la misma línea el legislador caputista Santiago Santurio desafió a la oposición: “Hagan todas las lecturas mezquinas del discurso del Papa León XIV, pero tómense un tiempo de escuchar con el corazón de manera completa y profunda el mensaje del sucesor de Pedro. La misión que Cristo le dio a la Iglesia es ir y anunciar su evangelio para la salvación de las almas. Esa es la Buena Nueva, la noticia de las noticias. Cristo resucitó y va a volver”.