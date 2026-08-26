El Gobierno va hoy en busca de una serie de victorias en el Congreso que aleje las internas de las últimas semanas y así empezar a construir la reforma electoral para suspender las PASO de 2027.

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En Casa Rosada están confiados en que los votos están para sacar el paquete de leyes de hoy y tener una buena noticia, en medio de traspiés y cruces internos. "Hoy sale todo", afirmaron a El Destape. Sería un triunfo tras el fracaso de la ley de tierras.

Javier Milei tiene como prioridad la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto de Inocencia Fiscal II de la sesión de hoy que presenciarán desde un palco Karina Milei y Diego Santilli.

El ala política quiere empezar a armar un camino para lograr el objetivo final de este 2026: sancionar la reforma electoral y aprobar la suspensión de las PASO 2027, un hecho que en el ala política del Gobierno ven como importante primero para romper al PJ el año próximo, segundo para no tener un temblor cambiario y finalmente para acercarse al triunfo de Milei en su reelección.

En el Gobierno consideraban el primer paso la ley de tierras pero la caída fue rotunda. Ahora, es un "volver a empezar", sobre todo en la relación con los gobernadores.

Un integrante de la mesa política del Gobierno fue contundente sobre la reforma electoral que pretende Milei: "Es más que un proyecto: es la consecuencia de acuerdos políticos". En ese escenario pretende el Gobierno que marcha todo acorde al plan. Hoy, entienden, darán el primer paso.

Milei necesita cambiarle la cara a un Gobierno golpeado, con un 2026 que lo tiene de piña en piña, con el caso Adorni y la causa Cerimedo como protagonistas.

Asimismo, el Gobierno pretende alejar las internas de las últimas semanas tras la caída de ley de tierras y con todo el Gabinete enojado con Federico Sturzenegger, el favorito de Milei.

Esta semana el protagonista del ruido interno fue Santiago Caputo. El asesor amaga con irse del Gobierno. Parte del equipo de su consultora se reunió con Daniel Hadad, que está decidiendo si se lanza o no en 2027.

Por ahora, Caputo sigue con la comunicación a cargo del Gobierno pero lo empezaron a lotear desde el karimenemismo. La estrategia digital ya no la tendrá solo el asesor presidencial a cargo. Un equipo conformado por Santiago Oría, Iñaki Gutiérrez y Sharfi Menem le harán sombra y quieren desterrar a los seguidores del Gordo Dan, el principal ariete caputista en las redes sociales.

Quien expuso el grave problema que existe en la comunicación del Gobierno fue Adrián Ravier, que con la conferencia de prensa de ayer logró enojar en partes iguales a karinistas y caputistas. Fue cuando afirmó que Caputo dejaba la comunicación del Gobierno y la agarraba Oría.

Lo retaron desde ambos lados y quedó en el ojo de la tormenta. Tuvo que salir a desdecirse. Ya no queda nadie contento con su labor desde que asumió en lugar de Manuel Adorni. Hay rumores de que dejará su cargo pronto.