El gobierno bonaerense participó de la Expo Transporte en La Rural

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, participó de la apertura de la 14ª Exposición Internacional de Equipamiento y Tecnología del Autotransporte de Carga y Pasajeros, junto a autoridades de FADEEAC y referentes del sector. El dirigente destacó “la profesionalización e incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de contar con infraestructura adecuada para un transporte más seguro y eficiente”.

Dicha exposición internacional, que se desarrolla en el predio de La Rural, reúne a los principales actores del transporte y la logística del país. La apertura contó con la participación de autoridades de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y se realizó de manera conjunta con la 16ª Expo Logisti-k. Ambas exposiciones reúnen a más de 450 expositores distribuidos en 28.000 metros cuadrados, con propuestas vinculadas al presente y al futuro del transporte y la logística.

Al respecto, Marinucci dijo que “estos espacios son fundamentales porque permiten vincular al Estado con quienes todos los días sostienen la actividad del transporte y la logística”, y agregó: “La innovación, la capacitación y la seguridad vial tienen que ir de la mano para construir un sistema más eficiente y seguro”. Vale remarcar que la presencia del Ministerio de Transporte bonaerense en la apertura se enmarca en el trabajo articulado con el sector para fortalecer la profesionalización de la actividad, incorporar nuevas tecnologías y avanzar en políticas que permitan contar con un transporte más seguro, eficiente y sustentable.

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Durante la jornada, el ministro recorrió la exposición y conoció diferentes desarrollos vinculados al sector, entre ellos nuevas alternativas de electromovilidad y energías como GNC, biometano y electricidad. También analizó diferentes herramientas de financiamiento para la renovación de flotas; sistemas de telemetría y conectividad para la gestión logística; y propuestas de sustentabilidad e innovación aplicadas al transporte público y la movilidad urbana.

En ese marco, el presidente de FADEEAC, Cristian Sanz, puso el foco en uno de los principales desafíos que atraviesa la actividad: el estado de la infraestructura vial. “Los argentinos debemos bregar por tener mejores obras de infraestructura, tener mejor seguridad vial. Las rutas están en muy mal estado”, sostuvo. Asimismo, Sanz remarcó la importancia de profundizar la profesionalización del sector: “Tenemos que apuntar nuestra actividad a la profesionalización, necesitamos aprender y capacitar a nuestra gente. En ese trabajo estamos permanentemente”.

Marinucci estuvo acompañado por los directores del Banco Provincia, Javier Osuna y Sergio Bordoni; el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; y los directores Julio Perdiguero y Gonzalo Maldonado. Además de, Sergio Ruppel, titular de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT).