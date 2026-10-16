El Gobierno apuesta a completar la jugada con una sesión exitosa la semana que viene

Luego de las negociaciones con los gobernadores que le permitieron impedir la sesión especial convocada por la oposición, en el Gobierno esperaban completar la jugada con una sesión exitosa la semana que viene, con un temario similar pero con proyectos redactados por el oficialismo. Varios diputados que este jueves no aportaron al quórum se escudaron en esa convocatoria, pergeñada desde la Casa Rosada, para justificar su ausencia. Lo más llamativo fue que, en su afán por mantener en pie el DNU 70/2023, el Gobierno reflotó el límite del 15% a la propiedad extranjera de tierras y lo incorporó al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

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Las dos sesiones fueron convocadas en simultáneo: la de la oposición para el jueves 15 y la del oficialismo para el miércoles 21. Para hacer fracasar la de este jueves, el Gobierno debió hacer concesiones que no estaban en sus cálculos. Incorporó al temario la prórroga de la Emergencia en Discapacidad hasta fines de 2027 y sumó su proyecto sobre Endeudamiento Familiar, muy diferente al de la oposición. En lugar de ofrecer soluciones urgentes para los seis millones de personas en mora, la propuesta oficialista incorpora la educación financiera a la currícula escolar, exige que bancos y fintech transparenten el costo financiero de los préstamos y establece mecanismos de seguridad digital. Más pensado para adelante que para la dramática situación que atraviesan muchas familias.