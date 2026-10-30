Los gobernadores dialoguistas volvieron a alinearse detrás de Karina, Santilli y Caputo

El presidente Javier Milei puede desear quemar periodistas en la hoguera o facilitar la salida del país del prófugo candidato Flavio Bolsonaro, pero sabe que, al final del día, los gobernadores de la oposición dialoguista estarán allí, dispuestos a acercarse al calor del poder. Volvió a suceder este jueves en la ronda de negocios del RIGI realizada en Rosario y organizada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El anfitrión se mostró muy incómodo cuando le preguntaron por Brasil, al punto de confundirse y calificar a Bolsonaro como el presidente legítimo. En medio de las negociaciones por el Presupuesto y de las idas y vueltas en torno a la reforma electoral, los mandatarios volvieron a mostrar su disposición a acordar con el gobierno libertario, aunque les siga recortando ingresos.

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La delegación oficial estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La presencia de gobernadores fue nutrida. Estuvieron los tres de la Región Centro —Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)— y los de las provincias mineras e hidrocarburíferas, beneficiarias directas de los proyectos del RIGI: Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza). También hubo representantes de pymes, interesados en captar parte de las inversiones extranjeras. "Acá tienen que ganar todos", planteó Karina Milei en un discurso que leyó y que fue muy comentado, al igual que su chaqueta de estilo militar. Insistió en la idea de "win-win" respecto a los emprendimientos mineros que dijo "acompañar de cerca".