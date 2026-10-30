Los gobernadores dialoguistas volvieron a alinearse detrás de Karina, Santilli y Caputo

El presidente Javier Milei puede desear quemar periodistas en la hoguera o facilitar la salida del país del prófugo candidato Flavio Bolsonaro, pero sabe que, al final del día, los gobernadores de la oposición dialoguista estarán allí, dispuestos a acercarse al calor del poder. Volvió a suceder este jueves en la ronda de negocios del RIGI realizada en Rosario y organizada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El anfitrión se mostró muy incómodo cuando le preguntaron por Brasil, al punto de confundirse y calificar a Bolsonaro como el presidente legítimo. En medio de las negociaciones por el Presupuesto y de las idas y vueltas en torno a la reforma electoral, los mandatarios volvieron a mostrar su disposición a acordar con el gobierno libertario, aunque les siga recortando ingresos.
La delegación oficial estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La presencia de gobernadores fue nutrida. Estuvieron los tres de la Región Centro —Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)— y los de las provincias mineras e hidrocarburíferas, beneficiarias directas de los proyectos del RIGI: Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza). También hubo representantes de pymes, interesados en captar parte de las inversiones extranjeras. "Acá tienen que ganar todos", planteó Karina Milei en un discurso que leyó y que fue muy comentado, al igual que su chaqueta de estilo militar. Insistió en la idea de "win-win" respecto a los emprendimientos mineros que dijo "acompañar de cerca".
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