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Fernando Cibeira
Gobernadores

Los gobernadores dialoguistas volvieron a alinearse detrás de Karina, Santilli y Caputo

La ronda de negocios del RIGI en Rosario volvió a reunir a los gobernadores dialoguistas con la cúpula del Gobierno encabezada por Karina Milei. El gobernador anfitrión Pullaro no quiso hacer comentarios respecto a Brasil.

30 de octubre, 2026 | 00.05

El presidente Javier Milei puede desear quemar periodistas en la hoguera o facilitar la salida del país del prófugo candidato Flavio Bolsonaro, pero sabe que, al final del día, los gobernadores de la oposición dialoguista estarán allí, dispuestos a acercarse al calor del poder. Volvió a suceder este jueves en la ronda de negocios del RIGI realizada en Rosario y organizada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El anfitrión se mostró muy incómodo cuando le preguntaron por Brasil, al punto de confundirse y calificar a Bolsonaro como el presidente legítimo. En medio de las negociaciones por el Presupuesto y de las idas y vueltas en torno a la reforma electoral, los mandatarios volvieron a mostrar su disposición a acordar con el gobierno libertario, aunque les siga recortando ingresos.

La delegación oficial estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La presencia de gobernadores fue nutrida. Estuvieron los tres de la Región Centro —Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)— y los de las provincias mineras e hidrocarburíferas, beneficiarias directas de los proyectos del RIGI: Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza). También hubo representantes de pymes, interesados en captar parte de las inversiones extranjeras. "Acá tienen que ganar todos", planteó Karina Milei en un discurso que leyó y que fue muy comentado, al igual que su chaqueta de estilo militar. Insistió en la idea de "win-win" respecto a los emprendimientos mineros que dijo "acompañar de cerca".

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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