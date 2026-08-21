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Fernando Cibeira
Congreso

Los gobernadores críticos buscan ampliar el nuevo bloque y ser árbitros del quórum

Sáenz y Passalacqua negocian con Jaldo y Jalil la ampliación de un nuevo interbloque provincial de tono más crítico con el Gobierno. Buscan ganar peso en el Congreso y condicionar la agenda oficialista en el inicio de la campaña electoral.

21 de agosto, 2026 | 00.05

Los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua, presentarán el próximo miércoles el nuevo bloque que integrarán legisladores de sus provincias. El objetivo es abandonar la lógica de acompañar por defecto todos los proyectos del Ejecutivo y adoptar un perfil más crítico: solo respaldarán aquellas iniciativas que representen beneficios para sus distritos. Además, mantienen conversaciones con los gobernadores peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Catamarca, Raúl Jalil, para que sus diputados se sumen a la experiencia, posiblemente mediante un interbloque. La aspiración es convertirse en árbitros del quórum en ambas cámaras y ganar influencia en medio de la polarización que potenciará la campaña electoral.

“Está muy difícil la situación de la gente, la está pasando mal”, sostuvo Sáenz al ingresar al Hotel Alvear, donde se realizó el Consejo de las Américas. Fue el segundo día consecutivo en el que el gobernador salteño exhibió su nuevo perfil, distanciado de las políticas económicas que acompañó con sus votos en el Congreso. Esta vez expresó su preocupación por la microeconomía y el consumo, que arrastra una caída prolongada. “Si no se reactivan los motores de la microeconomía, que son el consumo, las inversiones y las exportaciones, lamentablemente no va a haber solución”, añadió. En paralelo, su vicegobernador, Antonio Marocco, estuvo en La Plata en un encuentro que tuvo a Axel Kicillof como principal orador. “Como dice Axel, hay que organizarnos”, comentó Marocco.

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Distinto es el caso de Passalacqua, quien antes de virar en su posición respecto al gobierno de Javier Milei rompió con el histórico jefe político del Encuentro por la Concordia, Carlos Rovira. Luego de la ruptura, Passalacqua se habría quedado con todos los legisladores nacionales, aunque para tener la certeza habrá que esperar por sus próximos movimientos. En señal de su nueva independencia, el gobernador recibió el miércoles a los referentes del peronismo federal como Juan Manuel Olmos y Victoria Tolosa Paz, con quienes habló de la agenda legislativa que se viene. "Compartimos la convicción de que la Argentina necesita una nueva etapa profundamente federal", sostuvo Tolosa Paz.

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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