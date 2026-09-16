Gira del PRO por EE.UU. para "blindar el cambio" y reordenamiento porteño

El PRO termino su agenda en Estados Unidos con una agenda enfocada en la inversión, el desarrollo y financiamiento para iniciativas estratégicas de Buenos Aires y la aceleración de obras mientras Mauricio Macri prepara el desembarco en la política local con una aparición en Jujuy. El partido amarillo fogonea una alianza con los libertarios al tiempo que potenciales aliados mueven sus fichas para prepararse para un escenario sin el macrismo.

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El objetivo de la gira de Jorge Macri y Cristian Ritondo por Estados Unidos —como presidentes del PRO porteño y bonaerense, acompañados por Gabriel Sánchez Zinny y Fulvio Pompeo— es fortalecer las relaciones del partido amarillo con la potencia norteamericana y llevar certidumbre sobre la continuidad del modelo político actual argentino frente a rumores de debilitamiento de Javier Milei.

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En cada uno de los encuentros, el macrismo se dedicó a resaltar esa continuidad. “Consolidar la nueva etapa que vive nuestro país también requiere construir vínculos políticos e institucionales duraderos”, dijo Macri. El jefe de Gobierno también destacó que “el desafío” es sostener el “camino de estabilidad, reformas, seguridad, menos impuestos y más libertad”, al tiempo que remarcó que “desde el PRO apoyamos con convicción este nuevo rumbo”. Una línea similar a la sostenida por Ritondo, quien aseguró que “el cambio de rumbo del país” se percibe como “un proceso sostenido en el tiempo”.

Según declaraciones de Macri a Clarín, en Estados Unidos “entienden que cualquier herramienta que ayude a consolidar el cambio y blindarlo es bienvenida”, en relación a una potencial alianza con La Libertad Avanza. Para el jefe de Gobierno, el viaje también sirvió “para que conozcan que el PRO siempre estuvo parado en este mismo lugar y vamos a estar no importa quién esté en el Gobierno”.

Mientras tanto, en CABA

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires los ex socios de Juntos por el Cambio siguen desplegando una agenda político-electoral propia con miras a 2027. La semana pasada, la UCR de la Capital Federal fijó la fecha para un “gran congreso programático” del cual surgirán “las ideas para gobernar” el distrito el año que viene. Ese evento tendrá lugar el 13 y 14 de noviembre. El encuentro todavía se encuentra en etapa de organización, pero contará con comisiones y paneles especializados en distintas temáticas con la incorporación de los informes elaborados por los equipos que ya se encuentran trabajando.

El congreso partidario se dará casi al mismo tiempo que el PRO deba dar una pista sobre el acuerdo con LLA: el desdoblamiento o la unificación de las elecciones de 2027. Sin embargo, el evento radical no servirá para discutir alianzas, sino que será meramente programático, con definiciones de las distintas áreas para luego llevarlas a una mesa más amplia integrada por las distintas fuerzas que decidan ir juntas a las urnas.

“Estamos poniendo toda la energía para tener un programa de gobierno, movilizar a la militancia y recorrer los barrios escuchando a los vecinos. Estamos convencidos de que la gente necesita una alternativa al gobierno nacional y al kirchnerismo, y en eso estamos trabajando”, le dijo Juan Loupias, secretario general de la UCR CABA, a El Destape.

Horacio Rodríguez Larreta sigue con sus recorridas diarias por los barrios porteños con una postura abiertamente opositora a la del gobierno local y La Libertad Avanza. La semana pasada se mostró con Paula Oliveto, aliada de su espacio. Antes lo había hecho también junto a Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Esas apariciones no obedecen a una cuestión estratégica para mostrar músculo político y adelantar acuerdos, sino que forman parte de un movimiento natural. Cada 15 días, el exjefe de Gobierno reúne a una mesa de socios políticos para conversar sobre la actualidad y de allí posiblemente nazca una potencial coalición, como ya contó El Destape.

Ferraro también muestra un perfil muy crítico de la gestión PRO en la Ciudad y la Coalición Cívica está dividida en el análisis: algunos apuestan por una construcción similar a Juntos por el Cambio y otros prefieren priorizar la supervivencia. El denominador común es que ninguno quiere terminar en un armado con los libertarios.