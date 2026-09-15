Asegurar el rumbo: el operativo de contención que anota propuestas alternativas a Milei

La presidenta de la bancada oficialista en la Cámara Alta expone una estrategia pragmática de negociación mientras la cúpula amarilla teje lazos en el exterior. Patricia Bullrich volvió a mostrar un perfil propio. En el Senado, con la resurrección del debate por la reforma electoral, pidió un nuevo cuarto intermedio —el primero había sido desde mayo hasta este martes— con la intención de acercar posiciones y lograr un proyecto de amplios consensos. Es que, para ella, la Cámara Alta es “la casa de los acuerdos”, un contraste con la conducción verticalista de Karina Milei.

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Durante su exposición, describió cada uno de los puntos del proyecto pero se detuvo en la eliminación de las PASO. De su alocución se desprende que la intención es quitarle la obligatoriedad a las internas para evitar distintos escenarios: que una fuerza que efectivamente compite para elegir un candidato no quede debilitada frente a las que no, o que el Gobierno no pierda prácticamente todo el cuarto año de gestión. No mencionó los costos del proceso. La lectura va en línea con la inclusión de la iniciativa de Edith Terenzi para avanzar en Primarias Abiertas y Simultáneas, habilitando la competencia solo para quienes efectivamente la vayan a usar. Más tarde, la propia senadora libertaria confirmó que no tienen los votos para suprimir la instancia.

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Bullrich maneja el Congreso como ella considera mejor, más allá de los deseos de la Casa Rosada, que los escucha. Pero está dispuesta a ceder si es necesario: este martes se notó esa voluntad de llegar a acuerdos en lugar de imponer la iniciativa oficialista. Otra de las pistas que dejó la negociación en la comisión de Asuntos Constitucionales es la pretensión de los aliados de separar el apartado de Ficha Limpia con un texto consensuado entre todos aquellos que presentaron una propuesta.

La titular del bloque violeta en el Senado buscará este miércoles a las 14 cerrar una sesión para el jueves con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II como platos fuertes.

Bullrich viene diferenciándose del Gobierno sin temor a las represalias internas. Es partidaria de explicitar los problemas para solucionarlos porque esconderlos no los resuelve. Por eso habló de un “proceso doloroso”, de la necesidad de imprimir velocidad para que las mejoras lleguen a todos los sectores, de los ganadores y perdedores del modelo y de cómo los beneficios impositivos deberían llegar a todos los sectores y no solo a algunos. Pero ese discurso lleva otro mensaje: hay que sostener el rumbo. Ella quiere que el proyecto triunfe, lo que no quiere decir que sí o sí lo tenga que liderar Javier Milei.

En ese plan de contención del modelo también está el PRO. Los presidentes del partido amarillo en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Jorge Macri y Cristian Ritondo, viajaron a Estados Unidos para mantener reuniones políticas de alto voltaje. Lo hicieron acompañados por Gabriel Sánchez Zinny y Fulvio Pompeo. En distintos encuentros, el mensaje fue el mismo: consolidar el cambio. “Dar certidumbre, previsibilidad y garantías de que no vamos a volver al pasado”, dijo el jefe de Gobierno tras un encuentro con Christopher Landau, subsecretario de Estado de aquel país. En tanto, el martes, tras una reunión con el senador republicano Bernie Moreno, conversaron sobre la “prioridad común” de “consolidar el cambio de rumbo que está llevando adelante la Argentina”.

Cerca de uno de los participantes de la gira aseguraron que “por el momento” el PRO no se está presentando como una alternativa a Javier Milei para sostener el rumbo en caso de que no pueda garantizar la reelección, y que detrás de la visita está el concepto de “seguir apoyando el rumbo”.

El PRO vende el “Próximo Paso” como el desafío de que el cambio en los números se traduzca en la vida de cada una de las personas para que las transformaciones se sientan en el día a día. Un perfil un poco más empático que el presentado por Milei. Según el último monitor mensual de Proyección Consultores, la empatía con la gente es, en un 40,7%, un atributo importante para el presidente ideal por detrás de la visión de futuro, la capacidad para resolver problemas y la honestidad. En todos los factores Milei está por encima del resto salvo, justamente, en el de la empatía.