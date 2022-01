El turno de Villegas: la Bicameral citará al exministro de Vidal que quería crear una "Gestapo" antisindical

Conte Grand se despegó de la mesa judicial para perseguir a opositores y dejó expuesto al ex ministro de Trabajo bonaerense, quien ahora confrontará su versión con la del procurador.

Los diputados del Frente de Todos Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade anticiparon este jueves que citarán al exministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires Marcelo Villegas por la causa de la "Gestapo" antisindical coordinada con empresarios, legisladores e intendentes macristas y espías para perseguir a sindicalistas opositores. A su vez, calificaron de "poco convincente" las declaraciones del procurador de Julio Conte Grand ante la Subcomisión Bicameral de Inteligencia del Congreso.

Moreau, presidente de la comisión especial, manifestó que el procurador no explicó los motivos por los cuales tenía un teléfono encriptado y apuntó: "Las palabras de Conte Grand fueron poco convicentes". Mientras que contó: "Fue una reunión muy extensa. Pudimos corroborar que esa reunión en el Banco Provincia, el Ministro Villegas efectivamente involucró de manera directa a la Procuración y al Procurador en particular. Conte Grand negó el involucramiento y aseguró que no se hacía cargo de los dichos de Villegas".

Por otra parte, Tailhade agregó en diálogo con C5N: "Nos limitamos a hacer preguntas sobre su función y la relación con la Agencia Federal de Inteligencia. No reconoció nada a pesar de las evidencias". Tras esto, y al sostener la palabra de su par Moreau sobre que sus dichos no fueron convincentes, sumó: "Lomas de Zamora es uno de los centros donde ocurrió esto. Prometió enjuiciar a los fiscales implicados".

Cabe recordar que el procurador general bonaerense, Conte Grand, acusado de avalar las presuntas maniobras que se llevaron a cabo en la denominada "mesa judicial" de la provincia durante la gestión de María Eugenia Vidal, se presentó y negó su involucramiento en la red de conexiones entre servicios de inteligencia, fiscales y funcionarios. Además, manifestó que no se hacía cargo de los dichos de Villegas; por esta razón, el ex ministro fue convocado para contraponer declaraciones y "saber quien miente" según dijo Moreau.

Asimismo es importante destacar que, tras los dichos del presidente de la comisión, hubo preguntas que "no pudo responder" mientras que se conoció que Conte Grand admitió que "había sido una imprudencia que se reuniera con Mauricio Macri a almorzar, teniendo en cuenta que es un funcionario judicial y que Macri está imputado por espionaje ilegal". También, negó haber participado en las reuniones de AFI aunque sí aceptó que visitó el edificio "en más de una oportunidad".