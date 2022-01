Zaffaroni pidió que se indague a Macri y Vidal por la "Gestapo antisindical"

El ex juez de la Corte Suprema aseguró que "es difícil de creer que Macri no se enteraba" del armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales.

Luego de que se conozca el video en el que varios ex funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri planificaron una "Gestapo antisindical", el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni sostuvo que tanto la ex gobernadora como el exPresidente "deberían ser indagados" sobre la situación.

En las imágenes se puede ver que en las reunión de 2017 en la que estuvo el exministro de Trabajo del gobierno bonaerense, Marcelo Villegas; y el intendente de La Plata, Julio Garro, junto con otros exfuncionarios de la administración de Vidal, espías y empresarios, en la sede porteña del Banco Provincia, a metros del Cabildo. Sobre esta situación, en charla con Volver Mejores por El Destape Radio, Zaffaroni aseguró: "Vidal y Macri deberían ser indagados. Al menos Vidal, seguro que si".

Más allá de hacer hincapié en la ex mandataria provincial, también apuntó contra el ex presidente al sostener: "Es difícil de creer que Macri no se enteraba de nada. Pero el caso de Vidal es claro, es un ministro de ella el que está ahí". Con respecto a la sensación que le dio haber visto estos videos, añadió: "No me sorprendió el hecho, sabíamos que el lawfare existe. Me sorprendió que estuviera grabado, pero tiene la lógica mafiosa. Me sorprende que sean tan torpes, deben haber destruidos mucho videos y le quedó este". En referencia al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, Zaffaroni indicó: "A estas alturas se podría pedir el juicio político. No se como están los votos".

Con respecto a la Justicia, una vez más, Zaffaroni repitió sus críticas y aseguró: "En algún momento va a haber que racionalizarla (la estructura del poder judicial) pero eso va a requerir una reforma de la Constitución". También, apuntó contra la Corte Suprema: "El Leonardo Da Vinci del Derecho no existe, no hay nadie que conozca todas las ramas del derecho, es una ficción. Podrían ser unos 15 jueces o mas. En América Latina hay cortes con 21 o 24 miembros".

Más temprano, por otro lado, se conoció que el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak habilitó la feria judicial para avanzar en el trámite del expediente en el que se investiga la "mesa judicial bonaerense" del macrismo que planificó una "Gestapo" contra sindicalistas. Ernesto Kreplak evaluó que "hay medidas que deben realizarse con urgencia" -según indicaron voceros judiciales- en el marco de la investigación abierta a partir de una denuncia presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).