"Gestapo" macrista: el Senado bonaerense autorizó a allanar las oficinas del senador Allan

La cámara Alta autorizó por unanimidad al pedido del juez federal Ernesto Kreplak para allanar las oficinas del senador de Juntos Juan Pablo Allan, quien formó parte de la reunión donde se planificó una “Gestapo" antisindical.

Con 14 senadores y senadoras presentes y el resto de los integrantes de manera virtual, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires realizó una sesión especial este martes 11 de enero, y autorizó por unanimidad al pedido del Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, para allanar las oficinas del senador de Juntos, Juan Pablo Allan, quien formó parte de la reunión donde un exministro de María Eugenia Vidal proponía llevar a cabo una “Gestapo" antisindical.

El pedido de la sesión lo realizó el Frente de Todos y Juntos acompañó al mismo. Durante la sesión, que duró poco más de una hora, uno de los interlocutores de la oposición, el legislador de Juntos, Alejandro Rabinovich intentó dejar en claro que su fuerza “no se esconde” y que “aquí estamos todos los senadores presentes del bloque”. Además remarcó que “desde el primer momento nos pusimos a disposición de la justicia”.

Sin embargo, el senador Juan Pablo Allan - quien estuvo presente en la reunión de la "Gestapo" antisindical - a pesar de tener la posibilidad de hablar y explicar el motivo de su presencia en el encuentro no pidió la palabra durante toda la sesión.

Desde el Frente de Todos, la senadora massista, Sofía Vannelli, aclaró que la sesión se tenía que realizarse ya que, según detalla la Constitución provincial, “los senadores y diputados gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su elección hasta el día en que cese su mandato, y no podrán ser detenidos por ninguna autoridad sino en caso de ser sorprendidos en la ejecución flagrante de algún crimen, dándose inmediatamente cuenta a la Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho, para que resuelva lo que corresponda, según el caso, sobre la inmunidad personal”.

Por su parte, el senador y titular del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, respondió a las declaraciones de la legisladora macrista, Nilda Moriano, de quien no se pudo escuchar el discurso producto del mal sonido y de que, hasta pasada la mitad de la sesión, no dejaron entrar a la prensa al recinto.

En su alocución, el dirigente sindical recordó un hecho que ocurrió 17 días después del 17 de junio de 2017 (momento en que se realizó la reunión de la "Gestapo"). "Intervinieron el sindicato de Canillitas, nos procesaron y me destituyeron. Pero fue tal el mamarracho que hicieron, que la Cámara Federal de Comodoro Py, a los 35 días, dijo: ‘No se puede sostener’ y ahí me liberaron”, afirmó.

“Había un plan sistemático, encabezado por el ex presidente Macri, la ex gobernadora Vidal. Hace pocos días la gobernadora Vidal dijo en el canal LN+ que ‘era una reunión habitual de trabajo’, yo le pregunto a este Cuerpo: Los hombres de la AFI que fueron autorizados y que encabezaron la reunión, ¿Cómo se explica su participación?. Las disculpas de Villegas, ¿remedian semejante atrocidad? La gestapo fue el brazo ejecutor del nazismo, ¿se puede disculpar un ex ministro que dice armar la gestapo para perseguir dirigentes y organizaciones sindicales?”, señaló.

Quien cerró el debate fue la presidenta del bloque del Frente de Todos, Teresa García. “Todos conocemos la fábula de la rana y el escorpión. Esto es lo mismo, está en su naturaleza, es indiscutible que está en su naturaleza, hacer esto. Pero voy a decirles con sincera humildad que les fracasó el plan, por algún motivo les fracasó el plan”, expresó.

Respecto de la reunión en el Banco Provincia, García fue tajante y afirmó: “La ex gobernadora es responsable y consciente de todo”. Además aprovechó su discurso para referirse a su par, Juan Pablo Allan: “Me hubiera gustado escucharlo, aunque sea de manera virtual me hubiera gustado escucharlo, pero no pude”.

Finalizada la sesión, el Frente de Todos realizó una conferencia de prensa en el Senado provincial. Allí, Teresa García volvió a referirse a la "Gestapo" antisindical y dijo: “Vamos a estar siempre tratando de explicar estas cosas para que la comunidad las entienda”. Además recordó que “la mesa era de funcionarios provinciales, convocada por agentes de la AFI. No hay ninguna posibilidad que a algún iluminado se le ocurra que vaya a Comodoro Py”.

Finalmente, la senadora María Reigada señaló que a “A Gils Carbó se la extorsionó publicando el teléfono de su hija en medios de comunicación. Nosotros simplemente estamos plateando que tiene que haber un jury. Lo más ético sería que Julio Conte Grand renunciase”.