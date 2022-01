Gestapo antisindical: piden que se impute a María Eugenia Vidal

El abogado de Juan Pablo "Pata" Medina, César Albarracín, le solicitó a la Justicia que impute a la exmandataria. La presentación se da luego de las declaraciones de Vidal en LN+. El letrado también pidió que se haga un análisis de los llamados entre la exgobernadora y los funcionarios involucrados en el caso.

El abogado de Juan Pablo “Pata” Medina, César Albarracín, le solicitó este viernes a la Justicia que impute a la exgobernadora María Eugenia Vidal en el caso conocido como “Gestapo antisindical”, donde se investiga una reunión de junio de 2017 entre funcionarios bonaerenses, empresarios y agentes de la AFI que tenía por objetivo el armado de causas contra el ex secretario general de la UOCRA seccional La Plata. La presentación se da luego de las declaraciones de la exmandataria en LN+. Entre otras cosas, Albarracín también pidió que se haga un análisis de los llamados entre Vidal y los exfuncionarios involucrados en el caso.

En su presentación ante el juez Ernesto Kreplak, Albarrcín apuntó contra Vidal por sus declaraciones de este jueves en una entrevista en LN+. Allí, la exgobernadora buscó deslindarse de los hechos. Por ejemplo, dijo que durante su “gobierno no hubo ni mesa judicial ni causas armadas a sindicalistas ni a nadie”. También afirmó que “los empresarios eran víctimas del Pata Medina” y sin temor al ridículo agregó que su “gobierno los acompañaba para que hicieran la denuncia porque tenían miedo”.

En pos de (des)contextualizar la reunión del escándalo, que se realizó el 15 de junio de 2017, dijo que para sus ministros y para los empresarios de la construcción “era una reunión de trabajo”. Cuando el entrevistador de LN+ le preguntó por qué estaban agentes de inteligencia sentados en la mesa, Vidal se quedó sin argumentos: “Eso lo va a tener que explicar la gente de la AFI en la sede judicial”, respondió.

En el encuentro además de funcionarios bonaerenses como Marcelo Villegas, entonces ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y Roberto Gigante, exministro de Infraestructura, participaron tres altos jerarcas de la AFI macrista:

El ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián “Enano” De Stéfano , un hombre del riñón angelicista que en los hechos era el Nº 3 de la exSIDE. Estuvo procesado en la megacausa de espionaje ilegal que se inició en Lomas de Zamora por su rol en el espionaje penitenciario y el armado de causas pero se benefició con un fallo de la Cámara Federal porteña cuando el caso se llevó a Comodoro Py. También fue uno de los agentes de la AFI que durante el gobierno macrista visitó al juez Luis Carzoglio para pedir la detención de Pablo Moyano.



El exdirector de Contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereyra. Está involucrado en diversas causas del espionaje ilegal macrista.



Está involucrado en diversas causas del espionaje ilegal macrista. Darío Biorci, cuñado de la entonces subdirectora de la AFI Silvia Majdalani, era al momento de los hechos el jefe de Gabinete del organismo de inteligencia.

Ante este marco, el abogado del Pata Medina consideró que los dichos de Vidal “resultan indicativos de su posible participación en los hechos investigados”. Según Albarracín, “la ex Gobernadora mintió en varios fragmentos de su discurso”. El abogado hizo un punteo con las falacias que le adjudicó a la actual diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires:

Remarcó que la afirmación de Vidal de que para sus ministros “era una reunión de trabajo” es a todas luces “inconsistente” por “la presencia tres altos agentes de la AFI”. El abogado destacó el “rol protagónico que los mismos asumieron en presencia de los tres referentes ministeriales allí presentes”.



“Yo me entero de esa reunión por los medios”, también aseguró Vidal en LN+. “Hay tres datos que permiten dudar seriamente de este punto; (a) la presencia de dos ministros y un viceministro de su gobierno; más un Senador Provincial y el Intendente de La Plata; (b) el desarrollo de la reunión en las oficinas que la misma Vidal ocupaba asiduamente durante su gestión; (c) las decenas de oportunidades en las que se refirió a Juan Pablo Medina durante su gestión, antes y despues de la detención de mi representado”, enumeró el abogado de Medina.



Respecto a los empresarios que estaban en la reunión, Vidal indició que el gobierno a su cargo “los acompañaba para que hicieran la denuncia porque tenían miedo”. Albarracín señaló en la presentación que hizo este viernes que “las dos causas iniciadas contra Juan Pablo Medina luego de esa reunión (IPP 25218/17 y causa FLP 55652/17) no fueron iniciadas por 2 denuncias de empresarios asistidos por el Ministerio, sino que se trató de denuncias anónimas, una ingresada a un 0800 de la policía de la Provincia de Buenos Aires y la otra dejada supuestamente a escondidas en la mesa de entradas del Juzgado Federal de Quilmes”.



En otro pasaje de la entrevista, Vidal señaló que el Subsecretario Grassi estuvo presente en la reunión porque era “la persona del Ministerio de Justicia que tenía a su cargo la asistencia a las víctimas”. “Esto es falso porque el área de asistencia a la víctima dependió durante su gobierno de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, que en ese momento se encontraba a cargo de Ignacio Hagelstrom, designado por la propia Vidal mediante decreto 1122 del 14/9/16”, remarcó el letrado.

“Esta sucesión de mentiras y falsedades, junto al intento de justificación de la actividad desplegada para el armado de las causas, no es más que constitutivo de lo que la doctrina denomina ‘indicio de mala justificación’ (conf. Malattesta) que, en el caso, posicionaría entonces a María Eugenia Vidal como una de las máximas responsables de los hechos que se investigan”, destacó Albarracín.

Y sintetizó: Vidal “(a) mintió cuando dijo que la presencia de Grassi en la reunión obedecía a su competencia en materia de víctimas; (b) mintió cuando dijo que el Ministerio de Justicia acompañó a los 4 empresarios a formular las denuncias; (c) mintió al expresar que no se trató más que de una reunión de trabajo y que no sabía de su existencia y (d) mintió cuando expuso que Juan Pablo Medina y Marcelo Balcedo tenían múltiples antecedentes y pedidos de detención previos”.

Por todo esto, pidió a la Justicia “extender la imputación de los hechos investigados” a María Eugenia Vidal y que requiera “informes de llamadas entrantes y salientes de los abonados telefónicos empleados por la Sra. Vidal y los funcionarios involucrados entre el 1 de mayo de 2017 y el 31 de diciembre del mismo año”. A su vez, solicitó que se incorpore la entrevista a la exgobernadora que se realizó en LN+.