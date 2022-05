Gestapo antisindical: las pruebas que comprometen a la 2 de la AFI macrista

La ex subdirectora declara a las 17.30 en el Congreso ante la Comisión Bicameral de Inteligencia. Fue convocada por su rol en el caso del armado de causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Uno a uno, los hechos que la complican.

Luego de que el jefe de la AFI durante el macrismo, Gustavo Arribas, pasara por el Congreso para brindar explicaciones sobre su rol en el caso “Gestapo antisindical” llegó el turno de su segunda en la agencia, Silvia Majdalani. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau, convocó a la ex señora 8 para este lunes a las 17.30. Una serie de hechos que se le adjudican la comprometen en el expediente en que se investiga el armado de causas contra el gremialista Juan Pablo “Pata” Medina. Según pudo saber este medio, el cuestionario podría abrirse e incluir otros episodios de espionaje ilegal que involucran a la “Turca”.

La situación de Majdalani en la causa "Gestapo" es, como la de Arribas, cada vez más complicada luego de los procesamientos que resolvió el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, el 28 de abril pasado. Entre los procesados figuran tres altos jerarcas de la AFI. Dos de ellos, Diego Dalmau Pereyra y Darío Biorci, respondían a ella. El segundo es su cuñado.

En su resolución, el magistrado platense aseguró que “existen elementos que indican la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades superiores de la Agencia Federal de Inteligencia al momento de los hechos, cuya actuación directa o indirectamente se desprende de numerosas constancias incorporadas al proceso”. Esto compromete a Majdalani.

Los hechos que complican a Majdalani en el caso Gestapo

La situación de Majdalani en el caso "Gestapo" es igual de complicada que la de Arribas. El testimonio del ex director de Contrainteligencia de la agencia, Diego Dalmau Pereyra, en sede judicial la involucró de lleno en la maniobra contra el Pata Medina.

En la presentación que realizó en el marco de su indagatoria, Dalmau Pereyra aseguró que la ex señora 8 no sólo le retransmitió la orden de Arribas de supervisar la filmación de la reunión en el Banco Provincia, en la que espías y funcionarios de María Eugenia Vidal traman el armado de causas contra el Pata Medina, sino que fue a ella a quien le entregó el video del encuentro y que no sabe qué hizo con ese material.

El ex jefe de Contrainteligencia fue procesado en la causa Gestapo. El 3 de mayo pasado apeló su procesamiento y volvió a dejar constancia que actuó por orden de Arribas y Majdalani. Por ejemplo, sostuvo que las tareas de inteligencia que practicó su área sobre Medina “no fueron realizadas por iniciativa personal sino por órdenes emanadas de la superioridad”. En su defensa, dijo que ese espionaje fue legal y no ilegal como sostuvo Kreplak.

Pero Majdalani además tiene protagonismo en el plan Gestapo. Tal como quedó constancia en la investigación (y se citó en los procesamientos que dictó Kreplak), la entonces subdirectora de la ex SIDE mantuvo encuentros y llamados telefónicos con varios de los participantes de la reunión en el Banco Provincia. No solo tuvo contacto con los tres agentes de inteligencia que fueron parte de aquel cónclave que se realizó el 15 de junio de 2017. También se reunió y habló por teléfono con funcionarios de Vidal.

Tal como publicó este medio, la ex señora 8 se encontró con el intendente de La Plata, Julio Garro, en la sede central de la AFI y en plena avanzada contra Medina. Hizo lo propio con el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, y con el subsecretario de Justicia de Vidal, Adrián Grassi. El encuentro fue tres días antes de la reunión en el BAPRO. Los tres, Garro, Villegas y Grassi fueron procesados por Kreplak junto a tres exjerarcas de la AFI y el senador de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan, por su participación en el armado de causas contra el Pata Medina.

Kreplak dio cuenta de esos encuentros entre funcionarios bonaerenses con Majdalani en los procesamientos que dictó el 28 de abril pasado.

El 12 de junio de 2017, tres días antes de la reunión en el BAPRO, “el entonces Ministro de Trabajo tenía pactado un encuentro con Adrián Grassi y Silvia Majdalani en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al día siguiente -13/06/2017- recibió una llamada de Julio Garro a las 17:38 horas, lo cual hace suponer que el mandatario municipal puso en conocimiento del Senador Provincial el resultado de la reunión que había mantenido con Silvia Majdalani en la sede de la Agencia Federal de Inteligencia, ese mismo día a las 16:30 horas”, consideró el juez, quien articuló encuentros y llamados con la avanzada del plan Gestapo.

El mismo 12 de junio de 2017, destacó el magistrado platense, “se produjeron dos comunicaciones telefónicas entre Villegas y Garro, y luego Garro se comunicó con la nombrada Majdalani”. Al día siguiente, el 13 de junio, “nuevamente Garro mantuvo dos comunicaciones con Villegas, y más tarde visitó la sede de la AFI para reunirse con Majdalani”. “Tras ese encuentro, el intendente de esta ciudad se comunicó telefónicamente con el Senador Allan, y el día 14/6/17 registró tres llamadas con Grassi. Ello demuestra claramente que en esos días, a través de dichos encuentros y comunicaciones previas, se ultimaron los detalles de la reunión que se llevaría a cabo el 15/06/2017 que, sin lugar a dudas, conformó un eslabón primordial para la concreción de la maniobra investigada”, señaló Kreplak.

Esa conclusión del magistrado ubica a Majdalani en una situación complicada. No solo era la superior de los tres agentes que fueron parte de la reunión en el BAPRO, sino que además aparece articulando con los funcionarios bonaerenses involucrados en la maniobra.

Majdalani ya fue procesada en otras causas de espionaje ilegal como la causa de los Super Mario Bros (la tesis del cuentapropismo le sirvió para reducir el delito que le achacaron pero no para dejar de estar procesada); la de las bases AMBA por el espionaje masivo de la AFI en territorio bonaerense entre 2016 y 2017; y en la causa del espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, en la cual también está procesado Macri, por citar tres ejemplos.

Otros casos

Según pudo reconstruir este medio, el lunes en la comisión bicameral de Inteligencia podrían leerle a Majdalani diferentes "hechos imputables", que exceden el caso Gestapo.

Entre los hechos que podrían achacársele a la exseñora 8 figuran:

El intento de bajar una denuncia penal que había promovido el entonces agente Facundo Melo contra otro espía que estaba bajo el ala de Majdalani: Alan Ruiz. De hecho, por esta maniobra desde la comisión también apuntaron a Arribas. El pasado 2 de mayo, cuando se presentó en el Congreso, en la bicameral parlamentaria le leyeron un pasaje del testimonio que el ex agente de la AFI Jorge “Turco” Sáez brindó en la misma comisión el 1º de abril pasado. Se trata del fragmento en el que Sáez sostiene que Arribas, a través de un intermediario, ofreció pagar 200.000 dólares a Melo para que baje una denuncia que complicaba a la agencia de inteligencia.

También se le adjudica a Majdalani el haber dado la orden de realizar tareas de inteligencia en el Hospital Posadas. Según declaró Jorge Saéz el mismo 1º de abril, su jefe operativo, Dalmau Pereyra, le manifestó que la subdirectora de la agencia había pedido que se dirigieran al nosocomio por un posible acto de sabotaje. Tal como publicó El Destape Sáez reconoció la operación en el Hospital Posadas. Contó que concurrió con otros dos agentes de inteligencia que hoy también están involucrados en la causa de los Super Mario Bros: Leandro Araque (procesado) y Mercedes Funes (actualmente con falta de mérito). Sáez señaló en el Congreso que “Diego Dalmau Pereyra estaba enloquecido porque Silvia Majdalani le había pedido eso” del Posadas. Es decir, el espionaje sobre los trabajadores. “Cuando a Diego le pedía algo Silvia, era como si se lo pidiera Jesucristo. Salía corriendo para todos lados”, agregó el ex espía, para explicar cómo era la relación entre la número 2 de la AFI y el entonces jefe de Contrainteligencia.