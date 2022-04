“Silvia no se toca”: la orden de un ex directivo de AFI a un espía detenido para proteger a Majdalani

El exagente de inteligencia Jorge Sáez reveló que estando preso, Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia, le dijo que había que proteger a la número 2 de la AFI macrista. Qué cambió. Las razones que hacen tambalear la tesis del cuentapropismo.

“Silvia no se toca”. Con esa frase, Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia de la AFI, se dirigió a un exagente de inteligencia detenido en el marco de la causa Super Mario Bros, según declaró ese exespía en el Congreso. Silva es Silvia Majdalani, la número 2 de la agencia de inteligencia durante el macrismo. Ese halo de protección que hubo tiempo atrás sobre la cúpula de la exSIDE se quebró a la luz de la reciente declaración que hizo Dalmau Pereyra en la causa Gestapo antisindical, donde reconoció que realizó una serie de operaciones por orden del director del organismo, Gustavo Arribas, y Majdalani. A raíz de este último testimonio, el exdirectivo de la AFI fue convocado nuevamente por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Los legisladores lo esperan este martes en el Parlamento.

El exespía Jorge “Turco” Sáez relató el 1 de abril pasado ante la comisión bicameral de Inteligencia un cruce que tuvo con Dalmau Pereyra cuando ambos fueron detenidos en 2020 en el marco de la causa de los Super Mario Bros, donde se investiga un masivo espionaje ilegal de la AFI macrista sobre dirigentes políticos, sociales, sindicales, eclesiásticos, empresarios y periodistas. “Cuando estábamos presos, él, en el calabozo, dijo: ‘Silvia no se toca’. ‘¿No se toca qué, hermano? ¿Vos te pensás que yo me voy a comer quince años por la vieja esta? Si vos le tenés miedo, es problema tuyo’, y ahí discutimos”, narró Sáez, expenitenciario y policía porteño, quien llegó a la AFI en 2016 por pedido del propio Dalmau Pereyra.

El testimonio de Sáez se dio en la misma audiencia en la que el exespía dio precisiones del espionaje de la AFI a trabajadores del Hospital Posadas. Allí, festejó el cambio de postura de Dalmau Pereyra, quien en el caso Gestapo antisindical al ser indagado dio precisiones de cómo fue la operación y dijo que actuó por orden de Arribas y Majdalani. “Por fin, hermano, defendés a la tropa. Si vos sos el que diste la orden, hacete cargo”, señaló Sáez. “Hoy tengo que festejar la decisión que tomó Diego Dalmau Pereyra ayer de hacerse cargo y decir: ‘Señores, fue Silvia’”, indicó el exespía ante la comisión parlamentaria que conduce el diputado Leopoldo Moreau. “Hoy festejo lo que dijo de que la orden se la dio ella, porque todo lo daba ella, y Gustavo Arribas”, añadió. Tanto Sáez como Dalmau Pereyra están procesados en la causa de los Super Mario Bros. Son de los pocos que no se vieron beneficiados con la tesis del cuentapropsimo. Más bien, todo lo contrario: serían los cuentapropistas.

¿Qué dijo Dalmau Pereyra en el caso Gestapo que motivó el “festejo” del exagente Sáez? Confesó que la orden de supervisar la filmación de la reunión de la Gestapo antisindical en el Banco Provincia, donde funcionarios macristas, espías y empresarios coordinan el armado de causas, provino directamente de Gustavo Arribas, jefe de los espías designado por Mauricio Macri. Incluso, afirmó que la orden para ejecutar el “procedimiento” se la transmitió Majdalani y que fue a ella a quien le entregó el video. También dio detalles sobre quiénes fueron los espías encargados de la operación, que, en pos de defenderse, dijo que no fue ilegal. Las afirmaciones del exjefe de Contrainteligencia fueron volcadas en un escrito que presentó ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, en el marco de su indagatoria en la causa Gestapo M.

La información que brindó Dalmau Pereyra demuele el argumento del cuentrapropismo: las máximas autoridades de la AFI macrista estaban al tanto de la filmación. Este martes el exdirectivo de la AFI está convocado a la comisión bicameral de Inteligencia. Se lo consultará por su declaración. Y hay expectativa por lo que puede llegar a declarar.

A su vez, para este lunes, la comisión bicameral decidió convocar a otro exjerarca de la AFI, Fernando Pasquale, uno de los dos directivos de la agencia que fue a presionar al juez de Avellaneda, Luis Carzoglio, para que ordene la detención de Pablo Moyano, a fines de agosto de 2018. Pero desde la comisión no lograron dar con su paradero. No lo ubicaron en los teléfonos y domicilios que informó al organismo de inteligencia cuando todo exagente debe mantener actualizado sus contactos con la exSIDE. Según pudo saber El Destape, eventualmente, si no se lo logra contactar a la brevedad desde la comisión se le dará aviso a la Justicia para que lo conduzca al Congreso por al fuerza pública.

Los testimonios ante la comisión bicameral de inteligencia son de suma importancia no solo para la investigación parlamentaria sino también para las judiciales. La comisión, por ejemplo, fue aceptada como amicus curiae en la causa de los Super Mario Bros que actualmente instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y, entre otras cosas, puede aportar prueba. Se descuenta que estos testimonios de exespías se sumarán a ese expediente, donde Carzoglio declaró como testigo en los últimos días.

Cruje la tesis del cuentapropismo

A la declaración de Dalmau Pereyra, se suma el testimonio de Sáez que ahondó en lo ridícula que es la tesis del cuentapropismo que elaboraron dos jueces designados por Macri en la Cámara Federal porteña, Pablo Bertuzzi (puesto a dedo) y Mariano Llorens (visitante de la Quinta de Olivos). “A veces escucho lo del cuentapropismo: ¿a quién vamos a extorsionar nosotros? Ahora, yo le pregunto: ¿a usted le parece que yo puedo ir a la casa de la hermana de Macri a extorsionarla? ¿Y para qué?”, se preguntó Sáez.

Y dijo, con ironía: “Me levanto una mañana y le digo a Leandro (Araque): ‘Che, estamos aburridos: ¿vamos a la casa de la hermana de Mauricio Macri?’. Están totalmente descerebrados. Entonces, esta gente hizo desprolijidades a más no poder”. Florencia Macri y quien era su pareja, el empresario Salvatore Pica, son dos de las decenas de víctimas que tiene la causa de los Super Mario Bros. Y es impensable que un grupo de agentes “por la libre” vaya a espiar ilegalmente a la hermana del Presidente. La AFI es un organismo vertical que depende de Presidencia de la Nación, por lo que reporta directamente al jefe de Estado.

Los espionajes contra Pica y Florencia Macri tuvieron origen en una conversación del 30 de mayo de 2018 entre los agentes Leandro Araque y Alan Ruiz, jefe operativo de los Super Mario Bros. En un chat que consta en el expediente, Ruiz le pide “darle prioridad a esto que te pase a ver si tenemos que tirar información rápida, porque es el pedido del hombre viste” ¿Quién es "el hombre"? Dado la urgencia e importancia que se le dio al operativo, y que Ruiz tenía diálogo directo con Majdalani, no hay demasiadas opciones: Mauricio Macri o Gustavo Arribas. Si fuera el segundo, es difícil suponer que ordenó espiar a la hermana de su íntimo amigo sin su consentimiento.