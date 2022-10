Cositorto, desde la cárcel: "Aportamos dinero a las campañas de Martiniano Molina y a Milei"

Lo aseguró el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto. Afirmó que los apoyó financieramente porque le "pedían una mano". Los dirigentes negaron el vínculo.

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, sostuvo desde prisión que aportó dinero a las campañas de Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio en la Provincia, y al partido de Javier Milei. El acusado de asociación ilícita y estafas afirmó que los apoyó financieramente porque le "pedían una mano". En tanto, desde los espacios políticos negaron el vínculo.

"Aportamos dinero a las campañas de Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio en la Provincia, y al partido de (Javier) Milei. Fondos para que pudieran moverse. Si ellos lo quieren reconocer o no, a mí me da igual. Los apoyé financieramente porque me pedían una mano", detalló el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, a elDiarioAr.

El detenido puntualizó que fueron entre 7 u 8 millones de pesos que aportaron a la campaña de Martiniano, a quien apoyó porque "no venía del palo de la política", y "lo veía más como un emprendedor" dentro de Juntos por el Cambio. "Ellos no tenían aparato para fiscalizar en la Provincia, les podían robar las boletas", agregó.

En el caso de Milei, dijo que decidió facilitarle los los fondos porque compartía su pensamiento liberal. "Ahora me parece que Milei es extremista y se va de la línea. Igual, tené en cuenta que nosotros facturábamos un millón, un millón y medio de dólares al día. Estamos hablando de algo muy chico", añadió.

Cositorto se encuentra alojado en el penal cordobés de Bouwer, luego de ser detenido por Interpol el 4 de abril último en República Dominicana, tras permanecer prófugo 43 días. Está acusado de estafa, tras liderar un esquema empresarial multimillonario que ofrecía a los inversores rendimientos en dólares de hasta un 55 por ciento al mes. En ese aspecto, ofrecía la rentabilidad gracias a un algoritmo de trading que podía ganarle a los mercados más volátiles e impredecibles. Bajo esa promesa logró captar el dinero de unas 82 mil personas en toda América Latina en apenas un año, las cuales pusieron desde cifras pequeñas en dólares hasta unos 2 millones de la moneda.

Según el mismo medio, voceros de Martiniano Molina y de Javier Milei negaron haber recibido apoyo financiero de su parte para las Legislativas del año pasado. Sobre las fotos de Cositorto y Molina juntos, las fuentes dijeron a elDiarioAr que “Cositorto se coló en una presentación del libro de Martiniano Molina en La Plata, no fue invitado”.