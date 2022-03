En medio de internas, Juntos por el Cambio rechaza que la deuda la paguen los evasores

La oposición rechaza cualquier suba de impuestos, se apega al reglamento para que el debate arranque por Diputados y no por el Senado y mira la iniciativa oficialista como un gesto de paz en el Gobierno. Con internas feroces dentro de la UCR y del PRO, la propuesta del FdT los unió y este martes también lo hará la "lucha contra el narcotráfico".

Con reglamento en mano, el rechazo a cualquier suba de impuestos y la necesidad de más tiempo para analizar las cuestiones finas tributarias, la oposición rechazó el proyecto del Frente de Todos para que la deuda con el Fondo Monetario Internacional sea pagada con recursos provenientes de un impuesto a la fuga de capitales. Envuelta en internas feroces por diversas cuestiones, la alianza de Juntos por el Cambio vio en la iniciativa oficialista una herramienta para intentar acercar posiciones entre el kirchnerismo y el albertismo, algo que un dirigente ajeno a la grieta no consideró lo más adecuado para sanar heridas en el Gobierno. Bajo esa línea, desde la coalición macrista se consideró que el texto es "puro relato", otro legislador lo notó como escrito "a las apuradas" y de momento no pareciera haber en el horizonte más que análisis o contrapropuestas, como la reflotada por Mario Negri para retomar la Extinción de Dominio. Por el lado legalista, cualquier legislación impositiva debería arrancar por Diputados y no por el Senado, algo de lo que se agarrarán para dilatar el tratamiento.

En la incómoda posición de rechazar la iniciativa sin defender a fugadores o evasores, Juntos por el Cambio volvió a apegarse al reglamento y planteó la necesidad de iniciar el tratamiento en la Cámara Baja. "Cualquier aporte no voluntario es un impuesto", dijo un diputado por fuera de la grieta para intentar comprender la materia del proyecto que crea un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda. Varias cosas quedaron en una nebulosa durante las primeras horas y pasaron a manos de asesores en materia tributaria. Por ejemplo, si los compromisos con el FMI sólo se abonarán con lo recaudado, ¿Qué pasa si se cosecha menos de lo necesario? ¿Qué se hace con lo que sobra si se percibe más dinero del necesario?. Algunas de las preguntas "finas" que podrán tener respuesta en las próximas horas.

Alfredo Cornejo, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, el segundo espacio más grande de la Cámara Alta, centró su crítica en el reglamento y en el guiño frentetodista para cerrar heridas. Un "relato". Por fuera de la grieta, un legislador opinó que tal vez el FMI no sea la mejor excusa para recomponer relaciones en el oficialismo porque es un tema que rompió a la coalición gobernante y lo mejor sería encontrar coincidencias en otros aspectos centrales como la inclusión o la economía doméstica. También es cierto que si la deuda se paga con un aporte de quienes fugaron dinero, el país no tendría que invertir sus reservas para saldar los compromisos y, como consecuencia, podría usar la espalda financiera para solucionar los rojos sociales.

Otro de los grandes cuestionamientos pasó por cómo hará el Gobierno para gravar bienes no declarados, cómo hará para encontrarlos si actualmente hay inconvenientes para cumplir con las obligaciones sobre lo sí conocido. "Dejen de hacer gestos para la tribuna kirchnerista. Hay todo un país esperando que resuelvan sus peleas", dijo Mario Negri, de la UCR, en Twitter. Por el lado del PRO, el diputado y vice del partido macrista, Federico Angelini, también apuntó contra la "demagogia" del oficialismo y sostuvo que "AFIP ya cuenta con todas las herramientas legales para atacar la evasión y es su deber hacerlo". En esa línea, un compañero de bancada pero de otro espacio observó ese punto en particular: "Si digo que para terminar con el delito hay que detener a los delincuentes, quiere decir que no lo estoy haciendo ahora". Algo así como que la escritura muestra más falencias actuales que desafíos futuros.

Para no quedar en la crítica y defensa acérrima de los fugadores, dos de los tres bloques mayoritarios en la Cámara Baja presentaron su contrapropuesta: la ley de Extinción de Dominio que tuvo sólo media sanción en 2016, en Diputados, no pasó el Senado y ahora tiene que volver a empezar su trámite legislativo. "Que el FdT nos dé los votos que faltan para aprobar la Ley de Extinción de Dominio y recuperar lo robado. La idea original derivaba los fondos mal habidos a programas sociales, pero pueden ser para el FMI como pide Cristina", dijo Negri.

En esa línea, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, también pidió votar el proyecto y el jefe de ese bloque, Juan Manuel López, detalló que el proyecto del FdT es un "impuesto a la evasión. Ignorancia y relato" porque ya "hay una ley penal tributaria", también un "DNU de extinción de dominio vigente (lo ratificamos cuando quieran)" y "proyectos para ser tratados (el de Carrió y la Coalición Cívica es del 10/06/2014). ¡Que sea ley!" también sobre el mismo tema.

No es la primera vez que la UCR y la CC avanzan con una propuesta o postura en conjunto. Por el lado del PRO, al igual que Angelini, Cristian Ritondo optó por señalar la existencia de herramientas anti lavado y anti evasión y apuntó que este tipo de iniciativas forman parte de una "marca registrada de gobiernos incapaces, facciosos y autoritarios, que buscan erigir supuestos enemigos del pueblo para ocultar su profunda torpeza y mediocridad".

Internas, internas, internas

Si bien esta iniciativa oficialista volvió a igualar a la oposición, las aguas no están para nada calmas. A los cruces entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los dos anunciados precandidatos presidenciables del PRO, se le sumaron las peleas del radicalismo. En el bando macrista, la presidenta del partido dijo que el jefe de Gobierno tiene una "relación cortada" con ella, pero eso no debería derivar en rompimientos anticipados.

La situación de la UCR es más delicada. A un mes de la renovación de la Convención partidaria, los bandos de Gerardo Morales y Martín Lousteau volvieron a enfrentarse. Ambos llevarán a sus candidatos para comandar el órgano del radicalismo envueltos en internas que no terminaron de sanar. La inclusión de Evolución dentro de la conducción del Comité no alcanzó para la reunificación en Diputados y ahora hubo un cruce público.

Alejandro Cacace, del lousteauismo, presentó un proyecto para dolarizar la economía y Morales salió a contestarle por Twitter en un mensaje lleno de adjetivos demoledores. "Rechazo terminantemente el payasesco proyecto presentado por un diputado de Evolución. Hay que ser irresponsable e ingenuo" para decir que esa es la salida, dijo y agregó "creer que con 7 artículos de un proyecto de ley se van a resolver los problemas de la economía y la inflación en el país es una gran estupidez".

El que salió a responderle fue Martín Tetaz que le exigió "disculpas por el exabrupto" y le pidió que, en caso de tener una idea superadora, "preséntela". Cacace, el apuntado, también se sumó a las réplicas: "Creo debemos animarnos a pensar políticas que lo resuelvan (NdR: al problema de la inflación), con datos y evidencias, sin prejuicios ni agresiones. Demos ese debate en la UCR". Desde el Senado, Luis Naidenoff, referenciado en Morales, se subió al debate público y rechazó "recetas inaplicables que sólo generarán más dolor y pobreza".

Unidad, unidad, unidad

Este martes, de 15 a 18, los presidentes de la UCR, Morales, del PRO, Bullrich, de la Coalición Cívica, Ferraro, y de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto, se encontrarán para encabezar "un seminario de lucha contra el narcotráfico" que contará con paneles de expositores para "consensuar políticas públicas que permitan luchar contra el narcotráfico". Será en Parque Norte y habrá una conferencia de prensa.