A días de terminar su primer año, Javier Milei envió dos decretos, con 48 horas de diferencia, en los que amplió el margen de acción de las Fuerzas Armadas (FFAA) y volvió a tocar una fibra sensible de la vicepresidente, Victoria Villarruel. Los militares podrán actuar ante agresiones de "organizaciones terroristas" y para proteger "objetivos de valor estratégico". La Vice ya se había pronunciado en contra de ampliar las acciones de la fuerza en seguridad interior.

A través del decreto 1112/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó otro decreto del 2006 que limitaba la acción de las FFAA a sólo para ataques externos perpetrados por otros Estados. Con la nueva resolución el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea considerarán "agresiones" la ejecución y consumación de "un conflicto armado o guerra" que no sólo provenga de otro país sino también "de organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales" y tendrán "independencia del lugar de ocurrencia".

El nuevo decreto y un "riesgo enorme para la democracia"

"Tal como está redactada, la nueva norma es un cheque en blanco. No solamente involucra a las FFAA en tareas para las que no se han entrenado ni tienen doctrina, sino que además abre la puerta para un abuso por parte del poder político respecto de la autorización para su despliegue en temas de seguridad interior a partir de designaciones políticamente motivadas de qué grupos son considerados terroristas y qué constituye un vínculo con 'grupos terroristas transnacionales'", dijo en diálogo con El Destape el investigador y docente de la Universidad de la Defensa Nacional (Undef) Bruno Dalponte.

Para el especialista "es un riesgo enorme para la democracia y la institucionalidad argentinas" y lo atribuyó "no sólo por lo que pueda o no hacer este gobierno, sino también todos los que lo sucedan". Al respecto, explicó: "Este tipo de poder no debería quedar librado a las preferencias y percepciones de un gobierno particular".

La postura de Villarruel

Sin embargo, Dalponte considera que no tendrá "efecto inmediato" y puntualizó en que "las propias Fuerzas Armadas tienen mucha resistencia" a estas nuevas resoluciones. "Porque su entrenamiento no es el adecuado para estas tareas y porque no quieren 'comerse garrones' legales después", detalló.

Paradójicamente, este es el mismo argumento que planteó la propia Villarruel desde que comenzaran a hacerse públicas las intenciones del ministro de Defensa, Luis Petri, y Bullrich de agrandar el espectro de acción de los militares.

"Si vamos a modificar la ley, también tienen que hacerse responsables aquellos que son funcionarios civiles y que dan la orden, los agentes del Estado tienen que tener en claro que en caso de repeler un acción armada de narcoterrorismo o terrorismo, van a tener el respaldo del Estado en la orden que se les está impartiendo. Sino pasa lo que pasó después en la década del 70. El Estado, si da una orden, después tiene que hacerse cargo", sostuvo Villarruel en una entrevista televisiva de hace unos meses al oponerse a que se modifique la Ley de Seguridad Interior.

Ante la consulta de El Destape, desde el entorno de la Vice aseguraron que por el momento no tiene una postura sobre las nuevas normativas conocidas en las últimas horas, que llegan en un contexto particular: un tenso cruce entre Bullrich y Villarruel, ambas con fuertes vínculos tanto con el mundo militar como con las fuerzas de seguridad.

El cruce entre Bullrich y la Vice

"Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político", escribió Bullrich en sus redes sociales. La ministra se refería al mensaje borrado de la Vicepresidenta, quien fue fulminante con el caso del gendarme detenido en Venezuela. "Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar", publicó Villarruel. Un cruce que se suma al que tuvo con Milei luego del desafuero del senador Edgardo Kueider.

En este contexto, el decreto conocido este viernes también dispuso que "en tiempos de paz" las Fuerzas Armadas podrán "complementar el accionar de las Fuerzas de seguridad en las zonas de seguridad de fronteras". Esta medida se da dos días después de que un hombre muriera de un disparo en un paso fronterizo cerca de la ciudad de Orán, en Salta, tras la fuerte represión de Gendarmería sobre un grupo de presuntos bagayeros.