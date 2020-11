El presidente Alberto Fernández se refirió esta tarde a la creación de la "Mesa de enlace" militar y dijo que ese grupo está integrado por "personajes que viven en otro tiempo de la Argentina". Referentes de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad decidieron reunirse en una mesa conjunta, con el objetivo de incidir en la política del sector. La agrupación fue bautizada con el nombre de "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín", y reúne a personal retirado de las fuerzas y autoridades de sociedades y mutuales de uniformados.

El Presidente dejó en claro que, actualmente, quienes conducen a las Fuerzas Armadas son "oficiales de la democracia". "Son personajes que viven en otro tiempo de la Argentina, son los que manejaron el Ejército y los sueldos fueron todos aportes no remunerativos y sueldos miserables, por los que no pagaban jubilaciones. Fuimos nosotros los que cambiamos todo eso", destacó Fernández en declaraciones a Radio Con Vos.

Horas antes, la Sociedad Militar Seguro de Vida y la Federación del Personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales comunicaron oficialmente que no formarán parte de la Mesa de Enlace Militar que se anunció su creación el miércoles. La mutual aclaró que solo prestó sus instalaciones para los socios, como suelen hacer, pero desconocían el contenido de ese encuentro donde se anunció la conformación de esa mesa. También aseguraron que no participarán la Mutual del Personal de Intendencias Militares y la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas. Las distintas cartas fueron compartidas por el ministro de Defensa, Agustín Rossi. en su Twitter.

A través de un comunicado, la SMSV explicó que "la institución fundada en 1901, esta conformada por miembros de las fuerzas armadas, de seguridad y sus familiares y su objeto social no contempla la participación en cuestiones políticas, gremiales o religiosas" al subrayar que su función está "orientada exclusivamente a brindar asistencia a sus integrantes en aquello que haga a su bienestar".

A partir de esta primera aclaración, desde la institución explicaron que "se concedió el uso de un salón, como lo hace habitualmente con sus asociados, para el desarrollo de una reunión informativa el día 11 de noviembre 2020, en la que se presentó a la denomina Mesa de Encuentro libertador General San Martín, de la que la Sociedad Militar Seguro de VI no forma ni formará parte".

"El presidente de la mutual fue invitado a dicha reunión en cuyo transcurso no se celebraron acuerdos, consenso ni adhesiones a propuesta alguna por parte de los organizadores. A su finalización, estos brindaron información a los medios de prensa, cuyo contenido y alcances eran desconocidos por la mutual", subrayaron.

Además, la Sociedad Militar destacó que "las relaciones institucionales con los mandos de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, así como con el instituto de ayuda financiera dependiente del Ministerio de Defensa, se encuentran en excelente nivel" y valoró que "en particular ello se debe a la adopción de medidas como la reciente normalización salarial, la implementación de créditos y a la directa interrelación en el pago de los juicios promovidos por personal militar y sus pensionistas, quienes se han visto beneficiados con las medidas de regularización de los haberes".

"Esta mutual no financia, no ha financiado ni financiará, ningún proyecto que no sea parte de su función mutualista, exclusivamente orientada a brindar servicios mutuales a sus asociados", sentenció la organización.

Más rechazos a la Mesa de Enlace Militar

El Presidente de la FEMPFASP, Federación del Personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, informó que dicha Federación no forma ni formará parte de la Mesa de Enlace Militar. A través de un comunicado, especificó: "Me es grato dirigirme a ustedes a los efectos de elevar a su conocimiento que con fecha 11 de noviembre pasado recibí una invitación del general Bossi por interpósita persona para participar de una reunión en sociedad militar seguro de vida, sin que se manifieste hasta en ese momento ningún tema particular".

Indicó que "una vez comenzada la misma, con invitados de las distintas armas y mayormente de alta graduación, la reunión se desarrolló en un amplio clima de camaradería", pero remarcó su "desconocimiento" sobre el anuncio de la Mesa de Enlace. "De la cual desconozco sus objetivos", aseguró. "Por tal razón nuestra federación no forma parte, ni formará parte de la mencionada Mesa de Enlace", sentenció la FEMPFASP.