El presidente Javier Milei fue repudiado por los vecinos del barrio porteño de Boedo, donde arribó este lunes para participar de la Noche de Celebración por Israel. En medio de un importante operativo de seguridad, el Presidente fue recibido con un cacerolazo e insultos por parte de un grupo de manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de la Iglesia Visión de Futuro.

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El episodio se produjo en el evento organizado por la Coalición Latina por Israel, entidad que le entregó al mandatario el Premio Gratitud. Pese al mal momento y en la previa de la llegada del papa León XIV, Milei destacó la importancia de los valores judeocristianos para luchar contra el resurgimiento global del antisemitismo.

Ante representantes de distintos credos, el mandatario celebró la visita del Sumo Pontífice a la Argentina y la calificó como un “acontecimiento que servirá para reforzar nuestro compromiso con los valores que constituyen los cimientos de Occidente”.

El Presidente recordó que “desde el primer día de nuestro Gobierno nos hemos puesto del lado de Israel, dando un giro de timón a la política exterior argentina” y sostuvo que esa nación “hoy es el baluarte de nuestros valores frente a quienes quieren destruirnos”.

Durante su discurso, aseguró que “los terroristas no están solos” y mencionó a “la izquierda internacional” como responsable de “esmerilar la confianza en los gobiernos liberales” y “atentar contra nuestro modo de vida”.

Se refirió, además, a las consecuencias materiales y espirituales de estas acciones y agregó: “Hoy el terrorismo y el antisemitismo buscan romper con estos lazos, nuestra confianza y los valores que nos unen”.

El jefe de Estado también reiteró su alineamiento total con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la defensa de los valores de Occidente y afirmó: “La Argentina ha decidido estar de su lado”.

El mandatario recibió el premio de manos del titular de la Coalición Latina por Israel, Mario Bramnick, en reconocimiento a su compromiso con Israel y el pueblo judío, al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y al anuncio del traslado de la embajada argentina a esa ciudad.