Desperada protesta de vecinos de Mar de Ajó por suba de tarifas: $7 millones a 4 familias

Vecinos y vecinas de Mar de Ajó se concentraron en la oficinas de la cooperativa de luz local y reclamaron los elevados montos de las facturas de energía eléctrica.

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El martes a la tarde concurrieron a las inmediaciones de la Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza Eléctrica de Mar de Ajó (Clyfema), cortaron la calle y prendieron fuego algunos neumáticos a modo de reclamo. No es la primera vez que se presentan en dicha sede: la semana pasada también se autoconvocaron por el fuerte tarifazo.

La boleta de Clyfema por más de $7 millones

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“Es la boleta más alta de todo el partido de La Costa”, dijo uno de los damnificados a un medio local. La protesta se produjo en un contexto de reclamos similares que se vienen registrando en distintos puntos del país y de la Costa Atlántica, donde usuarios expresan su preocupación por el impacto de las tarifas en la economía familiar.

“Es una locura lo que pasa acá, somos un complejo de 4 familias”, explicó un hombre con las boletas en la mano. Allí mostró que en el mes de mayo le vino “un millón y medio de pesos” porque “hizo mucho frío”; en julio la boleta fue de $650 mil y en agosto “facturaron $7 millones”.

“¡No puede ser! (la empresa) ¡Cuando factura se tienen que dar cuenta! No voy a pagar porque esto está mal, necesito una respuesta”, dijo angustiada la persona. “Es la boleta más alta de todo el partido de La Costa”, sentenció.

De esta manera, los vecinos pidieron explicaciones y solicitaron que se revisen las facturas que, según señalaron, presentan montos difíciles de afrontar para numerosas familias.

En diálogo con FM La Marea, una jubilada que aseguró cobrar alrededor de $500.000 por mes y haber recibido una factura de electricidad superior a los $750.000. La mujer cuestionó los intereses aplicados en los planes de financiación y sostuvo que los consumos registrados en su boleta no se corresponderían con el uso habitual de energía de su vivienda.