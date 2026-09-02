Fuerte impacto del paro universitario nacional tras el fracaso de las paritarias 

Mientras transcurre la huelga que se lleva a cabo con un paro nacional de 24 horas en todas las casas de estudio del país, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, expuso la gravedad de la situación. En medio de la jornada de protesta, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) remarcó el extenso camino de reclamos que la comunidad científica y académica viene transitando sin obtener soluciones por parte del Poder Ejecutivo.

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"Hace 3 años que la comunidad universitaria viene reclamando respuestas. Fuimos a la Justicia y llegamos a la CSJN, y no logramos que la ley se cumpla", manifestó Bartolacci al recordar que el Gobierno nacional se encuentra incumpliendo un fallo de la Corte Suprema de Justicia por el financiamiento para las universidades.

La medida de fuerza de este miércoles fue resuelta de manera conjunta por las principales federaciones gremiales docentes y nodocentes, entre las que se encuentran Conadu, Fedun, Conadu Histórica, Aduba y Apuba. La huelga se consolidó de forma inmediata tras el fracaso de la reunión paritaria celebrada el martes, en la cual el Ejecutivo ofreció un incremento salarial del 3% para los haberes de septiembre, una cifra sumamente alejada del 31% de recomposición exigido por los representantes de los trabajadores universitarios.

En este escenario, la principal demanda de las instituciones radica en el cumplimiento efectivo de la ley por los fondos de las casas de estudio. "El Ejecutivo tiene que cumplir con la ley. Con el mismo respeto con el que la comunidad universitaria transitó este camino, el Gobierno debería cumplir los requisitos de la ley", enfatizó Bartolacci sobre la responsabilidad de la administración nacional.

El rector describió un escenario de asfixia presupuestaria que afecta el día a día de las universidades de todo el territorio. Según detalló, el recorte de fondos ha golpeado de forma directa el funcionamiento institucional y los salarios de los trabajadores. "La pérdida del poder adquisitivo fue mayor al 50%", denunció Bartolacci. Y añadió que actualmente las instituciones se encuentran operando con recursos reducidos a su expresión mínima: "Estamos en todos los aspectos del funcionamiento de las universidades, a la mitad. Nos cuesta mucho sostener muchos de los programas".

Como ejemplo de estas dificultades operativas, confirmó la suspensión de proyectos clave para la inclusión educativa: "Tuvimos que cerrar la secundaria virtual, que permitía terminar el colegio a mucha gente que no tuvo posibilidades de hacerlo". El rector remarcó que, a pesar del ahogo financiero, las instituciones se mantienen abiertas únicamente por el compromiso de sus integrantes: "Sostenemos todo gracias al amor de la comunidad universitaria".