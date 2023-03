El kirchnerismo cruzó al albertismo: "Se quejan de la dedocracia pero les gustó el dedotuit de 2019"

Las palabras de Máximo Kirchner sobre ir a las PASO generaron la respuesta del círculo político del Presidente. Ahora, desde el entorno del líder de La Cámpora recordaron que se había propuesto ese mecanismo en 2021 y el mandatario lo rechazó.

Desde el calor de República Dominicana donde se lleva a cabo la Cumbre Iberoamericana, el albertismo salió a responder las palabras de Máximo Kirchner en medio de la marcha del 24 de Marzo donde pidió resolver la interna "en elecciones, y que la sociedad defina". En el entorno del Presidente afirmaron: "Alberto impuso la idea de la competición interna y terminar con la dedocracia". Ahora, el kirchnerismo fue al cruce: "Se quejan de la dedocracia pero les gustó el dedotuit de 2019".

Fuentes del entorno de Máximo Kirchner respondieron en diálogo con El Destape las posturas del círculo del mandatario y chicanearon con la decisión de Cristina Kirchner de proponer acompañar a Fernández como compañera de fórmula para las presidenciales.

Asimismo, desde el entorno del líder de La Cámpora recordaron que se había propuesto ese mecanismo en 2021 y el mandatario lo rechazó. "Nosotros proponíamos que encabece Santiago Cafiero la lista de las elecciones que perdimos hace dos años. Le seguía Luana Volnovich, Carlos Bianco y Malena Galmarini. Alberto rechazó eso, Máximo propuso una PASO y no quiso. Armó la boleta como quería", se quejó una persona que tiene diálogo constante con el presidente del PJ bonaerense y también con la vicepresidenta de la Nación.

Se refería a la boleta en la Provincia de Buenos Aires para diputados nacionales que finalmente lideró la hoy ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. El sábado, El Destape publicó declaraciones del entorno presidencial donde se aseguraba que "La Cámpora empieza a entender cuál es la estrategia que está llevando adelante Alberto", en referencia al cambio de postura del kirchnerismo.

Desde el sector de Kirchner aclararon a este portal: "Nosotros no es que no queremos PASO, nosotros no creemos conveniente que el Presidente vaya a una PASO, eso es lo que nos parece". Y sumaron: "De hecho, ya no queda casi nadie que quiera eso. Los únicos que creen que Alberto debe ir a unas internas son él mismo y Aníbal Fernández, nadie más", expresaron a El Destape.

El ministro de Seguridad Nacional habló ayer y dijo que una PASO entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner sería “para alquilar balcones”. Y fue un paso más: “Yo estoy convencido de que Alberto gana, mi manera de pensar es que debiera ser Alberto. Y si Alberto compite con Cristina, le gana a alguien... ¿A quién creés vos que le va a ganar? ¿Al Chapulín Colorado?”, deslizó.

Desde La Cámpora creen que hasta dentro del riñón del mandatario dudan de si va a ir por la reelección. Este portal pudo averiguar en República Dominicana que hay dudas al respecto pero también se escuchó en el vuelo al país caribeño: "El avión nuevo que viene es para los próximos cuatro años de Alberto".

El Presidente maneja encuestas que dan hoy con un 34 por ciento a Juntos por el Cambio, 32 al Frente de Todos y 21 a Javier Milei. "Nosotros estamos en una pelea de enanos donde todos, salvo Cristina, medimos lo mismo. Vamos hacia eso. Y creemos que el que mejor va a llegar va a ser Alberto", ratifican en diálogo con El Destape.

Un entornista presidencial expresó que "del otro lado (en referencia a Juntos por el Cambio) va a ser así, ya estamos viendo que va a ser una elección de ellos muy competitiva, y nosotros tenemos que ir hacia eso". Para este hombre de máxima confianza de Fernández, el kirchnerismo cambió su postura de estar en contra de las PASO "porque vieron lo que estaba pasando en la realidad". Y adelantó que dentro del Frente de Todos habrá "una interna con dos posturas bien diferentes", según relató a este portal.

Qué dijo Máximo el 24

Kirchner fue entrevistado por militantes de La Cámpora durante la marcha por el 24 de marzo. Máximo destacó que el sector kirchnerista le fue "marcando a nuestro Gobierno, no con el diario del lunes sino con el diario del día, cada vez que advertimos que estaban los problemas. Lo fue diciendo Cristina o nosotros".

El diputado expresó que "a veces tenemos que saber clavar los tacos en el piso y decir 'no'". Lo dijo en referencia a sus desacuerdos con Alberto Fernández. En ese marco, ejemplificó que "el acuerdo con el FMI era malo y eso lo saben todos los argentinos. La curva de vencimientos agobia las cuentas de Argentina, y hay una sociedad que reclama más cámaras, patrulleros, hospitales...".

Ahí fue cuando el camporista afirmó, sobre sus críticas a Alberto Fernández, que "cuando fuimos a torcer a favor de la gente, por diferentes motivos no se hizo. Y si alguien se enoja, se enoja. Vamos a elecciones y la sociedad define".